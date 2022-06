Staking op maandag: zes op de tien bussen rijden bij De Lijn

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn rijdt maandag, op de nationale actiedag van de vakbonden, zowat 60 procent van de bussen en 40 procent van de trams. Dat is vernomen van woordvoerster Ine Pieters.

De Lijn raadt reizigers aan om op de routeplanner, op de website of in de app te kijken of hun bus of tram al dan niet rijdt.

Op het Gentse stadsnet rijdt 60 procent van de bus en trams. In Antwerpen is dat 50 procent. Tot slot rijdt ook 40 procent van de kusttrams.

Alle vertrekkende vluchten geanuleerd

Op Brussels Airport zijn alle vertrekkende vluchten geannuleerd. “In de vertrekhal is het maandagochtend rustig, de meeste reizigers waren duidelijk goed op de hoogte dat ze vandaag niet naar de luchthaven moesten komen”, aldus een woordvoerster van de luchthaven maandagochtend.

Brussels Airport nam zondagavond de beslissing om alle vertrekkende vluchten die maandag voorzien waren op de luchthaven te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Er bleken steeds minder bewakingsagenten van firma G4S te zullen werken, waardoor de wachttijden tot boven de acht uur zouden kunnen oplopen. Daarom besliste de luchthaven om de activiteiten maandag te beperken.

“In totaal zijn 232 vluchten met vertrek op Brussels Airport geschrapt, terwijl bij de inkomende vluchten een op de vier uitgevoerd wordt”, aldus de woordvoerster. De vrachtvluchten kunnen gewoon doorgaan.

Luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft een groot deel van haar vluchten maandag omgeleid naar de luchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik, en vluchten verplaatst naar dinsdag.

“We vragen reizigers om het callcenter van hun luchtvaartmaatschappij te contacteren voor een eventuele terugbetaling of herboeking”, aldus de luchthaven.

Dinsdag zal de luchthaven weer operationeel zijn zoals anders. Omdat bepaalde vluchten van maandag verzet zijn naar dinsdag, wordt het mogelijk wel drukker, met wellicht langere wachttijden dan normaal.

Nog stakingsacties

Komende week worden nog enkele stakingsacties in de luchtvaartsector verwacht. De vakbonden van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines staken op 23, 24 en 25 juni. Bij Ryanair leggen de piloten en het cabinepersoneel het werk neer op 24, 25 en 26 juni.