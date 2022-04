Staking ook voelbaar in West-Vlaanderen, amper 35 procent van de kusttrams rijden

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert vandaag/vrijdag op verschillende plaatsen in het land protestacties. ACV, ABVV en ACLVB breken een lans voor hogere lonen nu de prijzen van bijvoorbeeld energie, brandstoffen en voeding steeds blijven stijgen. De loonnormwet van 1996 moet het daarbij nog steeds ontgelden.

In West-Vlaanderen is de staking goed voelbaar. Bij ons rijdt 65 procent van alle ritten van De Lijn. De kusttram ondervindt nog meer hinder. Die zal slechts 35 procent van zijn ritten kunnen afleggen. Dat schrijft Radio 2.

Hervormen

De wet uit 1996 zet een rem op de stijging van de lonen om de concurrentiepositie van Belgische bedrijven te beschermen tegenover de buurlanden, maar de bonden willen de huidige wet hervormen. “De prijzen ontploffen en maken het leven alsmaar duurder. (…) Het probleem is dat onze lonen niet even snel stijgen, omdat de loonstijgingen sterk worden beperkt door de loonnormwet. Zelfs in bedrijven die grote winsten maken, verhindert de wet ons om meer te onderhandelen”, hekelde het gemeenschappelijk vakbondsfront in een pamflet.

De drie bonden vragen daarom aan het VBO om te reageren op de “huidige stijging van de kosten van levensonderhoud”. Zo is er in Brussel van 10 tot 12 uur een actie gepland aan de zetel van de werkgeversorganisatie, nabij het Centraal Station.

Geen nationale stakingsdag

Ook elders in het land staan vakbondsacties voor het behoud van de koopkracht op het menu. Bij de vakbonden klinkt het dat het geen nationale stakingsdag is. Vakbondsmilitanten die deelnemen aan de acties, zijn weliswaar gedekt door een stakingsaanzegging.