Staking Ideal Floor Coverings in Wielsbeke is voorbij: bonden bereiken akkoord

Na ruim één week staking gaat maandag de ochtendploeg bij Ideal Floor Coverings in Wielsbeke weer aan de slag. De personeelsleden legden het werk neer omdat de onderhandelingen voor het sociaal plan bleven aanslepen en niet het gewenste resultaat opleverden. Gisterenavond laat werd uiteindelijk toch een akkoord bereikt tussen bonden en directie.

“Het is een akkoord dat breed gedragen wordt”, zegt Steve Meseure namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. “83 procent van de personeelsleden stemt er mee in.” Bijgevolg wordt maandag het werk hervat.

Zoals bekend sluit Beaulieu International Group de dochteronderneming Ideal Floor Coverings. Die intentie werd in november bekendgemaakt. Voor de sluiting is de wet Renault van toepassing. Na de informatie- en consultatiefase waren nu de onderhandelingen voor een sociaal plan voor de 174 werknemers aan de gang, maar die leverden niet het gewenste resultaat op.

Weinig respect

“We bleven na de bekendmaking tot sluiting heel loyaal werken. Dit leek eerst geapprecieerd te worden, maar bij de onderhandelingen leek maar weinig van dat respect voor de werknemers meer over te blijven”, vertolkte personeelslid Wolfgang Vercouter (58), het gevoel dat bij alle personeelsleden leefde en waardoor ze spontaan het werk neerlegden. Op donderdag 26 januari is de ochtendploeg niet meer aan het werk gegaan en ook de volgende ploegen bleven staken, tot op vandaag, want nu er een akkoord is wordt er vanaf maandag weer gewerkt.

De onderhandelingen duurden tot een flink stuk in de avond gisteren. Op de inhoud van het akkoord gaan de bonden niet dieper in. “Het is dan ook een dermate complexe materie”, zegt Steve Meseure. “Maar het belangrijkste is dat de mensen nu duidelijkheid hebben en verder kunnen.”

Wanneer precies de deuren van Ideal Floor Coverings effectief sluiten, zal de komende periode blijken. De sluiting zal ook in fases gebeuren.