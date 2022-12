Stads- en ziekenhuispersoneel Oostende staken op 9 januari

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor maandag 9 januari. De situatie in het Serruysziekenhuis zit hen hoog maar tegelijk waarschuwen ze voor te veel autonomie voor lokale besturen.

In het Serruysziekenhuis en bij sommige stadsdiensten hangt de stakingsaanzegging sinds deze week uit: op maandag 9 januari leggen de personeelsleden het werk neer. Aanleiding is onder meer de geplande defusie van AZ Sint Jan en de fusie met AZ Damiaan.

Jurgen Andries, zonesecretaris liberale vakbond VSOA LRB: “De manier waarop de onderhandelingen tussen ons en de stad lopen kan niet door de beugel. Er zijn namelijk geen onderhandelaars met een mandaat, ze kunnen ons geen zekerheid bieden en er wordt rond de pot gedraaid. We moeten praten met de directie van het AZ Damiaan over het personeel van het Serruysziekenhuis. Dat kan niet.”

“Daarnaast zijn noch vakbonden, noch AZ Sint Jan vragende partij voor een defusie. Het gaat hier over 779 werknemers in het Serruysziekenhuis. We waarschuwen ook voor het model van het nieuwe ziekenhuis. We vrezen dat het voor de patiënt een systeem wordt van ‘betalen of geen zorg’.”

Meer redenen

Secretaris Johan Beernaert, ACV Openbare diensten: “De privatisering van diensten bij de stad zit ons hoog. En ook de geplande defusie is eigenlijk een privatisering. De staking komt er ook voor een probleem dat Oostende overstijgt. De Vlaamse regering heeft namelijk een besluit genomen over de rechtspositieregeling waarbij de grenzen voor onderhandelingen door de steden en gemeenten worden vastgelegd en hen dat veel meer lokale autonomie bezorgt.”

“We deden een bevraging bij de steden en gemeenten en daaruit bleek dat het werkveld geen vragende partij was. Het was de Vlaamse Verenging voor Steden en Gemeenten (VVSG) die heeft gelobbyd voor zo’n grote vrijheid. En de burgemeester van Oostende zit daar in de raad van bestuur.”