Spoorstaking – Ongeveer zes op de tien treinen rijden zaterdag

Zaterdag, op de eerste dag van een negendaagse spoorstaking, zullen ongeveer zes op de tien treinen rijden. Dat zegt spoorwegmaatschappij NMBS. Zij waarschuwt wel al dat de hinder tijdens de werkweek groter zal zijn.

De staking is een initiatief van twee kleinere spoorbonden, OVS en ASTB. Ze start vrijdag om 22 uur en loopt tot zondag 2 maart om 22 uur. Met de staking protesteren zij tegen een aantal plannen van de federale regering (zoals een verhoging van de pensioenleeftijd).

Impact

De impact van de staking kan elke dag verschillen. NMBS en spoornetbeheerder Infrabel werken voor elke dag een alternatieve dienstregeling uit op basis van de spoorwerknemers die aangeven dat ze zullen werken. “Op zaterdag 22 februari zullen drie op de vijf IC-treinen en drie op de vijf L- en S-treinen rijden”, zegt NMBS donderdag. De spoorwegmaatschappij waarschuwt ook dat de impact “groter zal zijn in de week dan in het weekend”. Treinreizigers kunnen telkens een dag voor hun reis in de reisplanner zien welke treinen rijden. Assistentie voor reizigers met beperkte mobiliteit blijft mogelijk.

NMBS, Infrabel en HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel) herhalen dat ze de staking “totaal onaanvaardbaar, onverantwoord en buiten proportie” vinden. Ze betreuren de gevolgen voor de 900.000 reizigers die elke dag vervoerd worden.

De grootste vakbonden bij het spoor, ACOD Spoor en ACV-Transcom, hebben ook stakingsplannen. Ze zullen deelnemen aan de algemene staking van 31 maart en er is sprake van “een reeks acties en roterende stakingen vanaf maart, met meerdere data per maand, tot juli.”