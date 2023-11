Spoorbond ziet nog niet genoeg vooruitgang om stakingsaanzegging in te trekken

De spoordirecties hebben donderdag “een aantal concrete voorstellen geformuleerd” om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de vakbonden. Dat zegt althans HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, donderdag. Of die voorstellen voldoende zijn om een tweede 48 urenstaking, gepland in december, nog af te wenden, moet nog blijken. De socialistische spoorbond is alvast nog niet overtuigd: “er is nog een weg af te leggen”, klinkt het.

Een eerste 48 urenstaking loopt donderdag om 22 uur te einde. De vakbonden hekelen een gebrek aan respect voor het sociaal overleg in het kader van interne reorganisaties. Ze verzetten zich onder meer tegen de plannen van de directie van spoorwegmaatschappij NMBS om de opstarttijd van de treinbegeleiders te halveren tot 10 minuten.

Rond de tafel

Donderdag zaten de spoordirecties en de bonden rond de tafel. “Tijdens dit overleg hebben de directies een aantal concrete voorstellen geformuleerd ter tegemoetkoming aan de syndicale organisaties”, zegt HR Rail in een persbericht.

“De representatieve syndicale organisaties zullen deze voorstellen verder analyseren en later deze maand hun positionering kenbaar maken.”

Te vaag

“Er zijn nog niet genoeg elementen om de stakingsaanzegging in te trekken”, reageert alvast Pierre Lejeune, de nationale voorzitter van de socialistische vakbond ACOD Spoor. “Ik zou zeggen dat de directie gisteren doof was, en dat ze ons vandaag wel hoort, maar niet lijkt te luisteren.”

Volgens Lejeune blijven de voorstellen te vaag, terwijl de vakbonden details willen. “We verwachten preciseringen”, klinkt het. “Het blijft vaag, in het bijzonder in verband met de verhoging van de productiviteit zonder dat dat gebeurt op de rug van het personeel.”

Alternatieve dienstregeling

De spoordirecties zouden de bonden ten laatste maandag een herwerkte tekst bezorgen. Ze zullen op 14 november nog eens samenzitten om die na te kijken, en op 22 november zullen de vakbondsinstanties geraadpleegd worden, voegt Lejeune nog toe. “Er is een stap gezet om de sociale dialoog te herstellen”, besluit hij, maar “er is nog een weg af te leggen”.

De tweede 48 urenstaking zou starten op dinsdag 5 december om 22.00 uur. Tijdens spoorstakingen is er een alternatieve dienstregeling.