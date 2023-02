Spontane staking na agressie tegen treinbegeleider in Kortrijk

Een treinbegeleider raakte woensdagochtend gewond in Kortrijk na agressie van een reiziger. Die deelde klappen uit na een controle. Daarop is een staking uitgebroken bij andere treinbegeleiders in de regio. Het voorval gebeurde op de trein van Poperinge naar Kortrijk.

Het nieuwe geval van agressie vond woensdagochtend omstreeks 5 uur uur plaats in Kortrijk, op een trein van Poperinge richting Antwerpen. Een treinbegeleider werd het slachtoffer van agressie, waarop een collega te hulp schoot. Die kreeg vervolgens klappen en diende opgenomen te worden in het ziekenhuis voor verzorging. De politie lwam ter plaatse.

Emotionele reactie

De NMBS veroordeelt met klem het nieuwe geval van agressie en vraagt dat altijd gerechtelijk wordt opgetreden tegen dergelijke feiten. Na de feiten brak een staking uit onder de treinbegeleiders. “Een emotionele reactie”, aldus een woordvoerder van de NMBS. Als gevolg zijn verscheidene treinen vanuit Kortrijk afgeschaft.

