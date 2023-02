Spontane staking na agressie tegen treinbegeleider in Kortrijk is voorbij

Een treinbegeleider raakte woensdagochtend gewond in het station van Kortrijk na agressie van een reiziger. Die deelde klappen uit na een controle. Daarop is een staking uitgebroken bij andere treinbegeleiders in de regio. “We veroordelen dit gedrag met klem en hopen dat de dader vervolgd wordt”, aldus woordvoerder Bart Crols van de NMBS. Het voorval gebeurde op een trein die van Poperinge richting Antwerpen reed. Donderdag verliep het treinverkeer weer normaal.

Woensdagochtend omstreeks 5 uur voerde de treinbegeleider net voor de aankomst in het station van Kortrijk een controle op vervoersbewijzen uit. Eén van de passagiers reageerde hier agressief op, waarop een collega van de treinbegeleider te hulp schoot. Die kreeg vervolgens serieuze klappen en diende opgenomen te worden in het ziekenhuis voor verzorging. De politie kwam ter plaatse in het station van Kortrijk en pakte de dader op. De woordvoerder van NMBS liet weten dat het slachtoffer intussen terug thuis is.

Emotionele reactie

Uit protest tegen het incident besloten tientallen andere treinbegeleiders rond de middag om het werk neer te leggen. De spontane staking zorgt ervoor dat er ongeveer 20 treinen vanuit Kortrijk werden afgeschaft. Het treinverkeer zal bleef voor de rest van de dag verstoord, hoelang de actie ging duren was initieel niet duidelijk.

“Het gaat over een emotionele, maar begrijpelijke reactie. De werknemers zijn boos en verontwaardigd dat zo’n zaken blijven voorvallen. Uiteraard veroordelen wij dit gedrag ter zeerste, de treinbegeleiders moeten gewoon hun werk kunnen doen zonder dat ze hiervoor aangevallen worden”, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Donderdagochtend kon het treinverkeer vanuit Kortrijk zonder problemen weer opgestart worden.