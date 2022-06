Socialistische vakbond kondigt nieuwe staking aan voor verhoging koopkracht politie

De socialistische vakbond ACOD heeft woensdag een staking aangekondigd in het kader van een campagne voor het verbeteren van de koopkracht voor het politiepersoneel. De staking zal plaatsvinden op 20 juni. De christelijke vakbond ACV steunt de actie.

ACOD eist een betere koopkracht voor het geïntegreerde politiepersoneel. Dat wordt volgens hen niet gegarandeerd in het loonakkoord dat in januari dit jaar gesloten werd tussen het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de twee grootste politievakbonden NSPV en VSOA. De twee andere vakbonden stemden ook toen al tegen dat akkoord omdat de beloftes van de minister over de toekomst vaag bleven.

Politievakbond houdt vast aan het akkoord

Dit blijft tot op vandaag het geval, klinkt het bij ACV. Daarom ondersteunt de christelijke vakbond de stakingsactie van zijn socialistische tegenhanger op 20 juni. De twee vakbonden zouden graag concretere voorstellen in het akkoord zien, zoals een verhoging van het bedrag van maaltijdcheques of een hogere telewerkbonus.

Politievakbond VSOA houdt vast aan het akkoord dat in januari werd gesloten. “Wij rekenen er op dat de minister en de regering dit akkoord uitvoeren en dus woord houden. Wij hebben tot op heden geen indicaties dat dit niet geval zou zijn”, klinkt het.