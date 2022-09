Slechts 66 procent van bussen en 60 procent van de kusttrams rijden in West-Vlaanderen

De vakbondsactie voor meer koopkracht veroorzaakt woensdag tijdens de ochtendspits grote hinder bij de De Lijn. De vervoersmaatschappij werkte op voorhand een alternatieve dienstverlening uit op basis van het beschikbare personeel, zodat in West-Vlaanderen 66 procent van de bussen rijden. Zes op de tien kusttrams rijden uit.

Zes op de tien bussen en trams rijden in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen rijdt 56 procent van de bussen en trams uit, In Oost-Vlaanderen 67 procent, in Vlaams-Brabant 63 procent, in Limburg 56 procent en in West-Vlaanderen 66 procent. In de steden Antwerpen en Gent is dat respectievelijk 44 en 52 procent zijn. Zes op de tien kusttrams rijden uit.

In Wallonië is er forse hinder op het net van de TEC. Heel wat lijnen zijn er geschrapt.

De bonden mobiliseren voor betaalbare energie en voor meer loon. Woensdagvoormiddag vindt op het Brusselse Muntplein een manifestatie plaats, gevolgd door een betoging.

Treinen rijden

Bij de trein is er geen hinder door de vakbondsactie. De spoorbonden kondigden dinsdag wel een stakingsaanzegging voor 18 oktober aan, waardoor een 24 urenstaking die dag dreigt.