Politievakbonden voeren sensibiliseringsactie langs Meensesteenweg in Roeselare

Op verschillende plaatsen in het land voerden de politievakbonden donderdagochtend actie. Ook zo langs de Meensesteenweg in Roeselare waar bestuurders werden gecontroleerd op gordeldracht en gsm-gebruik. Beboet werd er niet. “We willen de mensen ook niet pesten en kiezen daarom voor een sensibiliseringsactie.”

Wie donderdagochtend via de Meensesteenweg het centrum van Roeselare binnenreed werd vlak voor de rotonde aan het Spillebad gecontroleerd op gsm-gebruik en het dragen van een gordel. “Iets verderop staat er een anonieme wagen. Van daar uit worden er foto’s genomen. Wie volop de gsm aan het gebruiken is of zijn gordel niet draagt wordt daarmee geconfronteerd door onze medewerkers van de verkeersdienst. Een boete volgt er echter niet. We willen met deze actie de mensen sensibiliseren”, aldus Dimitri Geerolf van de politiezone RIHO, verbonden aan de vakbond VSOA.

Hoger loon

De politieagenten vinden al langer dat ze een hoger loon verdienen. “Het ambt van politiemensen stelt blijkbaar niets meer voor. De regering schrapt vanalles, ons loon is al in twintig jaar niet meer gestegen. Er lag een akkoord op tafel, maar die plannen werden weer gespreid over drie jaar. Het vertrouwen in de regering is volledig weg. Politieagenten hebben te maken met het lelijkste in de maatschappij, maar krijgen zelf geen respect”, aldus Geerolf.

De medewerkers van de politiezone RIHO kozen bewust de Meensesteenweg uit als plaats om een korte actie te voeren. “Sowieso schuiven bestuurders hier ’s ochtends aan. Met onze acties willen we de burgers niet pesten, we willen met deze kort actie gewoon aantonen dat de bezorgdheid bij heel wat politieagenten groot is.” Vanuit de politie werd aangegeven dat er voor Nieuwjaar wellicht nog actie volgen.