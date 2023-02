Politievakbonden voeren actie: luidruchtig onthaal voor Egbert Lachaert in Oudenburg

De vier politievakbonden hebben maandagavond actie gevoerd op de markt in Oudenburg, waar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert kwam spreken. De lokale politie moest de orde bewaren.

Een 80-tal actievoerders van het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de politie waren aanwezig op het marktplein om Egbert Lachaert een luidruchtig onthaal te geven. De Open VLD-voorzitter kwam er in het kader van ‘Vragenvuur’ spreken en luisteren naar wat de man in de straat te zeggen heeft. De avond vond plaats in café De Jerre en buiten protesteerden de boze politiemensen.

Ongenoegen

“Begin 2022 werd een loonakkoord gesloten maar de blauwe familie en met name de minister van justitie Van Quickenborne weigert dat toe te passen. Het is de eerste loonaanpassing in 20 jaar”, zegt Wesley Huysentruyt, afgevaardigde van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel die samen met ACV, VSOA en ACOD actie voerde. “Ook de uitlatingen van Egbert Lachaert na een eerdere actie waren minachtend. Omdat hij zich laatdunkend uitliet, willen we hier ons ongenoegen nogmaals uiten.”

Er was maandagavond bij de vakbonden ook teleurstelling te horen: “In de loop van de dag had Lachaert toegezegd om ons vanavond te woord te staan. Die belofte werd ingetrokken en dat is erg jammer.”

Veiligheid

Burgemeester Anthony Dumarey had zich het vragenuurtje met zijn voorzitter toch even anders voorgesteld : “Ik heb als burgemeester toelating gegeven voor de betoging, maar moet uiteraard ook zorgen voor de veiligheid van de mensen die de avond in de Jerre bijwonen. De lokale politie werd dan ook ingeschakeld om de orde te bewaren.”