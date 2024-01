OPMERKELIJK: gemachtigd opzichter aan De Graankorrel in Kruiseke in staking

Aan vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke (Wervik) staat gemachtigd opzichter Luc Hendrickx ’s morgens niet meer trouw op post want hij is in… staking.

Reden van zijn actie zijn de twee verkeerspoppen Tom en Lily die er sedert de tweede helft van oktober staan. Volgens de gemachtigd opzichter staan die poppen daar niet goed opgesteld. “Ik neem niet langer de verantwoordelijkheid aan een zebrapad waar mij het zicht voortdurend belemmerd wordt door dure, zinloze en vrijwel onzichtbare poppen”, zegt Luc (59).

Onderwijsraad

“Ik kan het echt niet meer opbrengen om nog aan het zebrapad te staan zolang Tom en Lily niet verplaatst worden. Ik zal de warme gesprekjes met de kinderen, ouders en wijkinspecteur Nairi Develter aan de schoolpoort missen. Ik zie geen andere weg dan in staking te gaan. Wie niet horen wil, moet voelen.”

De inwoner uit de Veldstraat in Kruiseke wil gehoord worden op de Onderwijsraad maar krijgt geen uitnodiging. Het botste tussen hem en schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (Vooruit) en dat is nog voorzichtig uitgedrukt.

Brief aan raadsleden

“Ik ben al ongeveer acht jaar gemachtigd opzichter”, vertelt Luc. “Ik sta hier vanaf 7.55 uur en voor de laatkomers tot 8.35 uur. De wijkinspecteur komt iets later. Soms ben ik er niet omdat ik zorg voor ziekenvervoer. Kan wijkinspecteur Nairi dan ook niet, dan staat er iemand van de school, maar dat is heel uitzonderlijk.”

Luc bezorgde alle gemeenteraadsleden een brief met zijn opmerkingen. “Slechts van vier van de 25 raadsleden kreeg ik een beleefd antwoord”, klinkt het. “Het schepencollege wil gewoon niet toegeven dat die poppen zinloos zijn. Er is quasi niemand die voor Lily en Tom vertraagt.”

Gebrek aan respect

Luc is aan de dorpsschool van Kruiseke de enige gemachtigd opzichter en is dus de school de dupe van heel de heisa. “Ik plooi niet en blijkbaar schepen Bossuyt ook niet”, zegt Luc.

“Ik ga door met mijn actie. Het zal wellicht leiden tot mijn ontslag. Het zal gedaan zijn met de lachen achter mijn rug. Ik ervaar een gebrek aan respect. Voor alle duidelijkheid: als gemachtigd opzichter krijgen we geen vergoeding terwijl er wel geld is voor die poppen.”