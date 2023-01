Oostends stadspersoneel viseert burgemeester Tommelein, vakbonden boos over meerdere zaken

Aan het stadhuis voerden de drie vakbonden actie tegen de plannen rondom de rechtspositieregeling, de plannen van de stad om het personeel te verminderen en de fusie/defusieplannen met het Serruysziekenhuis.

Een 200-tal vakbondsmensen van over heel de provincie en een aantal stakende stadspersoneelsleden vatten maandag post onder de luifel van stadhuis van Oostende voor een alternatieve nieuwjaarsreceptie.

“In Oostende wordt de komende twee jaar 3,5 procent personeelsvermindering aangekondigd. We willen daarover duidelijkheid, want de medewerkers zijn ongerust”, aldus Martine Dewitte van het ACV. “We willen rond de tafel zitten, maar dat is – net zoals met de privatisering van de thuiszorg – moeilijk met het stadsbestuur. We zijn best tevreden over deze staking. Een aantal diensten zijn dicht of werken beperkt. De staking wordt goed opgevolgd.”

“Ook de ontbinding van het publiek ziekenhuis Henri Serruys zint ons niet. Er was een goede samenwerking met het AZ Sint-Jan en het is problematisch dat Bart Tommelein het publiek ziekenhuis wil opgeven om aan te sluiten bij een privaat ziekenhuis”, zegt Alexander Haesaert van het ACOD. “Mensen moeten zorg op een onafhankelijke neutrale manier kunnen krijgen. Bij de onderhandelingen voor het Serruysziekenhuis leven we in onwetendheid over wat er komt en wat de financiële implicaties zijn voor het personeel. We weten niet wie een mandaat heeft van de stad om te onderhandelen.”

Derde heikel punt

Volgens Jurgen Andries (VSOA) is een derde heikel punt de rechtspositieregeling waarvan Bart Somers beweert dat er onderhandeld werd met de vakbonden.

De rechtspositieregeling is het geheel van rechten en plichten voor werknemers. Het is een pakket van afspraken rond arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de manier waarop de selectie, verloning, classificatie, verlof… gebeurt. Het ‘nieuwe’ aan de rechtpositieregeling is dat nu werd beslist om de lokale besturen (steden en gemeenten) veel vrijheid toe te kennen bij de bepaling van die onderdelen.

“Er werd helemaal niet onderhandeld. Er was een akkoord tussen de sociale partners, maar de eigen onderhandelaars werden overruled door de raad van bestuur van Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Bart Tommelein maakt deel uit van die raad van bestuur en daarom zakken we af naar Oostende. Er zullen trouwens nog verdere acties komen. Het wordt een heet 2023.”

Reactie Bart Tommelein

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), geviseerd door de drie vakbonden, wenste slechts kort te reageren. “De rechtspositieregeling komt niet eens van mij. Voor het ziekenhuis zitten de vakbonden momenteel aan tafel. Er wordt gepraat, maar niet op de stoep tijdens een actie.”

“Ik ben al vijf jaar onthaalmedewerker bij het Sociaal Huis en ik neem bewust deel aan deze actie. Bij mijn collega’s merk ik een grotere bereidheid tot staken dan anders. Daardoor was er maandag een basisdienstverlening. Vooral de onzekerheid over de toekomst is bij velen groot”, aldus Deborah Bureau. Ook Joke Demey bevestigt: “Ik ben al 27 jaar maatschappelijk werker en bij ons leeft de besparing van 3,5 procent erg. Dat betekent dat we hetzelfde werk met minder mensen moeten doen en de druk op ons groter wordt .”

Ziekenhuis

In het Serruysziekenhuis was er hinder door de staking. “We zijn hier met 15 personeelsleden. Daardoor werken vijf operatiezalen niet”, zegt verpleger Stefaan Coenye. “De actiebereidheid en steun van collega’s in het Serruysziekenhuis is groot. Bij andere acties zijn we wel solidair, maar als het over de zorg gaat, dan komen we op straat. Door de fusie verlies het Serruys het openbaar karakter. We zien ook veel verpleegkundigen die een fusie niet zien zitten en naar het AZ Sint-Jan in Brugge vertrekken. We willen met onze aanwezigheid nogmaals duidelijke informatie vragen over de toekomst.”