Ook onderwijsvakbonden staken mee op 31 maart

Ook de onderwijsbonden ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs zullen op maandag 31 maart staken. Dat laten ze weten in een stakingsaanzegging. Die stakingsdag valt tijdens de examenperiode voor de paasvakantie. “De koepels zijn op tijd verwittigd, zodat scholen ermee rekening kunnen houden”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV en ACV organiseert op maandag 31 maart een algemene staking, die ook de openbare sector en dus ook het onderwijs omvat. “Onderwijs verdient respect en we blijven bezorgd om de aantrekkelijkheid van het onderwijsberoep. We hebben ook in de toekomst nood aan sterke krachten die kwaliteitsvol onderwijs aan alle leerlingen, studenten en cursisten kunnen bieden”, stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs, dat zich aansluit bij de actie van 31 maart.

De vakbonden waarschuwen dat de actie aanleiding kan geven tot verstoorde lessen.