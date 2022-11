Ondernemersorganisatie UNIZO vindt actiedag van vakbonden onverantwoord

De ondernemersorganisatie UNIZO West-Vlaanderen vindt de actiedag, die de vakbonden vandaag houden voor meer koopkracht en betaalbare energieprijzen zeer onverantwoord. “De vakbonden zijn blind voor de problemen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden en gijzelen zo onze economie”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, Vincent Kint. Volgens ACV West-Vlaanderen is het een belangrijke nuance dat het om een actiedag draait en geen staking. “We snappen dat niet iedereen zomaar een dag loon kan missen. Daarom voeren we juist actie voor die mensen”, zegt West-Vlaams ACV-voorzitter Wim David.

Eerder al veroordeelde VOKA West-Vlaanderen, de werkgeversorganisatie de actiedag van de vakbonden. Ook ondernemersorganisatie UNIZO West-Vlaanderen sluit zich daarbij aan. “Momenteel gaan we richting een afgerond en de vakbonden spreken dreigende taal voor meer koopkracht. Maar door de automatische loonindexering en de steunmaatregelen voor de gezinnen is de koopkracht voor de werknemers gegarandeerd”, zegt gedelegeerd bestuurder Vincent Kint.

“De werkgevers dragen de kost van de loonindexering en hebben ook nog eens af te rekenen met stijging van bijna alle andere kosten”

Volgens hen geen reden dus om actie te voeren. “De kost van loonindexering wordt volledig gedragen door de werkgevers. Volgens de Nationale Bank zullen de loonkosten in de privésector in België dit jaar bijna dubbel zoveel stijgen in vergelijking met de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hierdoor bouwen Belgische ondernemingen momenteel een loonkostenhandicap op en verliezen we onze competitiviteit met het buitenland.”

“Daarnaast hebben ondernemers ook nog eens af te rekenen met een stijging van zowat alle kosten en de verminderde mogelijkheid om die effectief door te rekenen. Het aantal faillissementen in september en oktober lag 22 procent hoger dan voor de coronacrisis”, gaat Kint verder. “Gemiddeld gezien is er geen koopkrachtcrisis in België en toch voert men actie en legt men het land plat, een schaamteloze gijzeling van onze economie!”

Actie voeren voor wie geen loon kan missen

Volgens ACV West-Vlaanderen ligt het anders. “De toestand is heel ernstig voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak kan maken op het sociaal tarief. We willen de alarmbel luiden over de situatie waarin veel werknemers zich nu verkeren. We roepen ook niet op tot een algemene stakingsdag, maar een actiedag waarop we over het onderwerp in gesprek kunnen gaan om onze kant van het verhaal te tonen. We doen dat net voor de mensen, bijvoorbeeld in de dienstenchequesector, die geen dag loon kunnen missen om te staken”, zegt West-Vlaams ACV-voorzitter Wim David.