Nog spontane stakingen mogelijk in Delhaize winkels: “Sint-Kruis blijft dicht”

In de Delhaize winkels zijn er vandaag nog spontane stakingen mogelijk. De keten Delhaize wil namelijk hun winkels overdragen aan zelfstandigen, die de winkel dan uitbaten. “We roepen niet op om te staken. Afhankelijk van winkel tot winkel zijn er spontane acties mogelijk. Dat zal waarschijnlijk vooral in Brussel en Wallonië zo zijn, maar we sluiten niets uit”,vertelt Wilson Wellens van ACLVB, de liberale vakbond. In Sint-Kruis bij Brugge zal het personeel vandaag alleszins opnieuw staken.

“Het nieuws gisteren kwam als een hele verrassing. Er zijn nog heel wat werknemers die het niet verwerkt hebben. We hebben er alle begrip voor dat mensen nog te boos of geschokt zijn om de winkel vandaag al te openen. Maar wij roepen niet op om te staken. Daarvoor willen we eerst duidelijkheid hebben over de toekomstige scenario’s en kunnen onderhandelen. Afhankelijk van de onderhandelingen kunnen er later nog stakingen volgen.”

Winkel dicht

Dinsdag werd er na het nieuws van de keten Delhaize in een tiental winkels in West-Vlaanderen spontaan het werk neergelegd, zo ook in Sint-Kruis bij Brugge. Die winkel blijft vandaag opnieuw dicht. Aan de deur staan een tiental werknemers, waarvan de meeste er al 20 jaar of langer werken. Bij hen zit de schrik er goed in, want veel van hun vragen blijven voorlopig onbeantwoord.

Ook andere winkels in West-Vlaanderen kunnen dichtblijven.