NMBS kondigt alternatieve treindienst aan door staking

Door een stakingsactie van twee vakbonden bij Infrabel, NMBS en HR Rail zullen er op woensdag 6 december slechts drie op vijf IC-treinen rijden. Er komt een alternatieve treindienst voor de reizigers, meldt de vervoersmaatschappij maandag.

De alternatieve dienst geldt van dinsdag 5 december om 22 uur tot en met donderdag 7 december. Pas vanaf vrijdagochtend 8 december zal het treinverkeer opnieuw normaal verlopen. Tijdens de staking zullen normaal twee op de vijf L-treinen en voorstedelijke S-treinen rijden. De P-treinen rijden zo goed als niet.

“Op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken, wordt er voor elke stakingsdag een alternatieve treindienst voorzien”, aldus de NMBS. “De alternatieve treindienst van woensdag kan vanaf dinsdagochtend worden geraadpleegd via de online reisplanner van NMBS, via de app of website. Voor die van donderdag kan dat vanaf woensdagochtend.”

Ook donderdag zal er dus een alternatieve treindienst zijn. Die dienst kan in sommige regio’s iets anders zijn dan die van woensdag. De alternatieve treindienst van donderdag zal dinsdag worden gecommuniceerd.

Spoorwegondernemingen betreuren actie

De drie spoorwegondernemingen zeggen de nieuwe stakingsactie te veroordelen en “betreuren de impact ervan voor de reizigers”. De christelijke vakbond ACV Transcom trok zijn stakingsaanzegging in. De socialistische en de liberale vakbond beslisten om wel voor 48 uren te staken. Eerder legden de drie vakbonden van dinsdagavond 7 tot donderdagavond 9 november het werk neer uit onvrede over het verloop van de onderhandelingen over interne hervormingen.