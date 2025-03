Negendaagse spoorstaking loopt ten einde, maar nog meer stakingen op komst

Zondagavond om 22 uur loopt de negendaagse spoorstaking van twee kleinere spoorbonden af. Vanaf maandag zou het treinverkeer weer normaal moeten verlopen. Maar er lonken alweer nieuwe stakingen in de verte: in de tweede helft van maart zijn nog eens negen dagen met staking mogelijk.

De aanleiding voor de sociale onrust bij het spoor is de nieuwe federale regering en een reeks hervormingsplannen die zij heeft. Het gaat dan over onder andere het verhogen van de pensioenleeftijd – spoorlui kunnen nu in sommige gevallen op 55 jaar met pensioen -, en over besparingen bij het spoor. “Het begrotingstraject voor de komende vijf jaar legt de besparingen voor spoorwegmaatschappij NMBS vast op 675 miljoen euro”, zeggen de spoorbonden. Zij verwachten “nog minder personeel en nog meer productiviteit.”

Maandag opnieuw normale dienst

De eerste spoorstaking sinds de nieuwe federale regering aantrad, was er meteen een van negen dagen. Ze was een initiatief van de kleinere bonden OVS en ASTB. De concrete impact verschilde van dag tot dag, omdat NMBS en spoornetbeheerder Infrabel telkens een nieuwe dienstregeling opstellen op basis van wie heeft aangegeven die dag te werken. Zondag, de laatste stakingsdag, rijden bijvoorbeeld twee op de drie IC-, S- en L-treinen. En ook de P-studententreinen rijden bijna allemaal.

Zondagavond om 22 uur loopt de staking af. “Vanaf maandag is er opnieuw een normale treindienst”, bevestigt een woordvoerder van de NMBS.

Nog meer stakingen

Maar de komende weken en maanden staan nog meer stakingen gepland. Zo zullen de grootste spoorbonden, ACOD Spoor en ACV-Transcom, op maandag 17 maart het werk neerleggen. Beide vakbonden nemen op 31 maart ook deel aan de algemene staking van de openbare diensten. Vanaf april dreigen ze met vier stakingsdagen per maand. En de kleine spoorvakbond METISP-Protect dient dan weer een stakingsaanzegging in voor zondag 23 tot zondag 30 maart.