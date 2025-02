Nationale stakingsdag: dit is de verwachte hinder in West-Vlaanderen

Vandaag, donderdag 13 februari, is er opnieuw een grote manifestatie tegen het nieuwe regeerakkoord. De vakbonden verwachten een grote opkomst in Brussel. Ze mikken op dubbel zoveel aanwezigen als de 30.000 mensen, die een maand geleden op straat kwamen voor hun pensioen. De hinder voor West-Vlaanderen zal beperkt blijven. Bij De Lijn zal de helft van de bussen en de trams uitrijden en in de gevangenis van Brugge zal de dagplanning niet doorgaan. In het onderwijs en bij de postbedeling in West-Vlaanderen wordt er uitzonderlijk wat hinder verwacht.

Exact een maand na de vorige manifestatie van de vakbonden trekken ze vandaag, donderdag 13 februari, opnieuw naar Brussel voor een grote actie. Op die manier willen de organisatie betogen tegen het nieuwe regeerakkoord dat eind januari na een lange onderhandelperiode bekend werd gemaakt. De vakbonden mikken op dubbel zoveel volk als bij de betoging een maand geleden, die toen 30.000 mensen naar Brussel lokte. Bij verschillende diensten legt men dus het werk neer. Over het algemeen blijft de hinder in West-Vlaanderen beperkt.

1 op de 2 bussen

Bij De Lijn wordt er donderdag in onze provincie toch wat hinder verwacht. Gemiddeld 52 procent van de bussen en 1 op de 2 kusttrams zullen morgen uitrijden. “Omdat we hier te maken krijgen met een aangekondigde staking, konden we nu mooi vooraf bij onze medewerkers polsen wie er morgen al dan niet zal staken. Op basis daarvan hebben wij een aparte dienstregeling opgesteld voor donderdag 13 februari”, zegt woordvoerder Marco Demerling.

“Die dienstregeling staat nu ook al online. Als je nu een route opzoekt voor morgen, dan krijg je te zien welke bussen en trams er rijden en welke er ook geschrapt zijn. Zo kunnen mensen nu al hun reis inplannen.” Meer informatie over jouw route vind je op de routeplanner op de website of in de app van De Lijn.

Naast de vervoersmaatschappij De Lijn wordt er in West-Vlaanderen ook wel hinder verwacht bij de gevangenissen. “Vooral in Brugge worden er grote problemen verwacht door een personeelstekort donderdag. Het normale dagregime zal er niet kunnen doorgaan, wat wil zeggen dat bezoeken wellicht niet zullen mogelijk zijn en ook andere activiteiten op de planning afgeschaft zullen worden. Bij het detentiehuis in Kortrijk zal het dagregime wel nog kunnen doorgaan. In de gevangenis van Ieper zal een deel van het personeel ook afwezig zijn en wordt er ook een tekort verwacht door de actie. Maar het is daar nog niet duidelijk of we het dagregime zullen kunnen houden”, stelt Eddy De Smedt, federaal secretaris EPI gevangenissen voor vakbond VSOA.

Lichte hinder

In de onderwijssector, die een maand geleden nog zo fel betrokken was bij de vakbondsacties zullen ouders en leerlingen nu normaal zo goed als niets van hinder ondervinden.

“We hebben een steekproefbevraging gedaan bij de scholen, daaruit blijkt dat in 82 procent van de scholen alles zoals normaal zal verlopen. In 4 procent van de scholen in Vlaanderen zal er een aangepaste werking zijn en vallen leerkrachten voor elkaar in en in 14 procent wordt er noodopvang voorzien voor de leerlingen”, legt Anne Berckmoes, woordvoerder van Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) uit.

“De ouders en leerlingen zullen deze keer dus niets voelen in vergelijking met de vorige manifestatie. Kinderen zullen gewoon naar school kunnen gaan en normaal zal er geen enkele school gesloten zijn.”

Ook bij bpost zullen we in onze provincie normaal weinig impact merken van de staking. “In Wallonië wordt er al een paar dagen gestaakt en in de sorteercentra in Wallonië en Brussel ondervinden we op dit moment hinder. Maar de post voor de provincie West-Vlaanderen wordt in Antwerpen gesorteerd en daar zijn geen stakingsplannen. Hier en daar kan er door de manifestatie lokaal wel een postkantoor gesloten zijn, maar globaal genomen zal de West-Vlaming niet veel merken van deze vakbondsactie”, zegt woordvoerder Veerle Mierlo.

De spoorwegmaatschappij NMBS zal op donderdag 13 februari niet staken, dus de dienstverlening zal gewoon doorgaan. “NMBS heeft geen stakingsaanzegging ontvangen. We verwachten wel veel reizigers in de treinen naar en vanuit Brussel”, staat te lezen op hun website. Reizigers kunnen daar ook terecht voor meer informatie.

Luchthaven Oostende dicht

De luchthaven van Oostende blijft donderdag gesloten. Het luchtruim gaat immers dicht tot 22.15 uur door de nationale vakbondstaking. Reizigers van TUI kunnen echter wel vertrekken vanop alternatieve luchthavens in het buitenland zoals Eindhoven, Amsterdam en Düsseldorf. Terugkerende vluchten worden dan weer uitgesteld tot na 22.15 uur.

“Mensen kunnen dus wel degelijk op reis vertrekken, maar dat zal dan via een andere luchthaven zijn. Alle passagiers zijn verwittigd over de aangepaste situatie”, vertelt woordvoerder bij TUI Piet Demeyere. TUI voorziet transfers vanuit Oostende richting de andere luchthavens.