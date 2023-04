Minstens 7 West-Vlaamse Delhaizes sluiten tijdens paasweekend

In onze provincie zijn nog 12 Delhaizes in eigen beheer, maar daar wil de directie verandering in brengen. Het gaat over de drie vestigingen in Brugge (Sint-Michiels, Sint-Kruis en Sint-Pieters), de twee winkels in Kortrijk (Noord en Sint-Rochus), de twee in Oostende (Searana en Hazegras), de supermarkt in Blankenberge, Izegem, Roeselare (Westlaan), Ieper en Knokke. Zeven van die twaalf winkels zullen morgen gesloten zijn.