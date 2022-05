Meer dan zes op de tien trams en bussen van De Lijn rijden uit in West-Vlaanderen

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn rijden gemiddeld genomen zes op de tien trams en bussen uit. Dat laat een woordvoerder dinsdagochtend weten.

Per provincie varieert dat cijfer echter lichtjes. Zo rijdt in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 65 procent. In Limburg gaat het om 60 procent en in Antwerpen om 55 procent. De zwaarst getroffen provincie is Oost-Vlaanderen, waar de helft van de bussen en trams uitrijdt.

Wat de kusttram betreft, rijdt driekwart uit. In Gent gaat het om 55 procent, in Antwerpen om de helft.

De Lijn raadt iedereen aan om vooraf de website en de app te consulteren. Alle bussen en trams die uitrijden, staan daarop vermeld.