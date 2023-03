Martine en haar man en zoon werken al jaren voor Delhaize: “Het ergste is de onzekerheid”

Voor de vele personeelsleden van Delhaize kwam het nieuws dat alle winkels uit handen gegeven zullen worden aan zelfstandige uitbaters hard aan deze week. Sommigen werken met het hele gezin voor Delhaize zoals Martine Bilaey uit Brugge en haar man en zoon.

Martine Bilaey werkt al 41 jaar lang bij Delhaize en haar man Serge Obers al 42 jaar. Ook hun zoon heeft ondertussen al enkele jaren op de teller staan. “Wij zijn bijna aan het einde van onze carrière, dus voor ons is het iets minder dramatisch. Maar voor de jongere mensen, zoals mijn zoon die samen met mij in de winkel werkt, is dit helemaal anders.”

“Er is geen garantie dat wie als zelfstandige begint hetzelfde personeel zal overnemen in dezelfde looncategorieën. Mensen die zich nu hebben opgewerkt naar een bepaalde functie of een traject hadden gevolgd, vallen bij zelfstandigen wellicht weer naar beneden op de ladder. Wij werken hier met een heel team, maar wie zegt dat we allemaal aan de slag kunnen blijven als een zelfstandige uitbater de zaak overneemt?”

“En wat met de arbeidsvoorwaarden? Alle voordelen komen in het gedrang, want ook van de opbouw van onze anciënniteit zijn we niet meer zeker. We hebben geen zekerheid en dat is het ergste. Het is koffiedik kijken wat er zal gebeuren. Het personeel heeft hier jarenlang het beste van zichzelf gegeven en dan krijgen we nu dit te horen”, besluit Martine.