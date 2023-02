Maandagavond start 24-urenstaking bij bpost: beperkte hinder verwacht in West-Vlaanderen

De vakbonden bij bpost hebben opgeroepen tot een 24-urenstaking vanaf maandag om 22 uur. Dat meldt het postbedrijf zelf op Twitter. Dat kan gevolgen hebben voor de postuitreiking dinsdag, en er kunnen postkantoren gesloten zijn.

“De stakingsoproep is nationaal”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo van bpost. Hoe groot de hinder voor de dienstverlening precies zal zijn, is nog niet duidelijk. “Op enkele plaatsen in Wallonië wordt er maandagmiddag al gestaakt”, geeft de bpost-woordvoerster nog mee.

Transformatie

Volgens Van Mierlo heeft de stakingsoproep te maken met de transformatie van bpost van een traditionele postspeler naar een internationaal e-commercebedrijf, een proces dat ook een andere organisatie vraagt. Dat proces is door verschillende CEO-wissels een tijdje vertraagd geweest, aldus woordvoerster Veerle Van Mierlo, maar wordt sinds de aanstelling van Jos Donvil als CEO van bpost Belgium opnieuw versneld.

Luc Tegethoff, nationaal voorzitter van vakbond VSOA Post, verwijst naar de lopende cao-onderhandelingen bij bpost en naar “reorganisaties her en der”. Die hebben volgens hem ook te maken met de beslissing van Amazon om een eigen netwerk van pakjesbezorgers uit te bouwen. Daardoor zijn de pakjesvolumes voor bpost gedaald op verschillende plaatsen, “vooral in Wallonië en Brussel”, en zouden er voltijdse equivalenten moeten verdwijnen, “zonder dat we in een verhaal zitten van naakte ontslagen”, aldus Tegethoff.

Signaal geven

De vakbonden willen met de staking een signaal geven en de druk opvoeren om de reorganisaties te herbekijken, aldus nog de VSOA’er. Zo zou er nog met Amazon gesproken worden over mogelijke samenwerking, waardoor de volumes mogelijk toch weer zullen stijgen. “We willen meegaan in het verhaal van de directie, maar niet ten koste van banenverlies”, zegt Tegethoff.

⚠️ Verstoorde dienstverlening



De bpost-vakbonden roepen op tot het neerleggen van het werk van maandag 27/02 22u tot dinsdag 28/02 22u. Dit zal gevolgen hebben voor onze dienstverlening.



Wij stellen alles in het werk om de hinder en de vertragingen zoveel mogelijk te beperken. pic.twitter.com/LoKKxl0dat — bpost (@bpost_nl) February 27, 2023



De vakbondsman verwacht dat de staking vooral tot hinder zal leiden in Brussel en Wallonië.