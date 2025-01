Ludieke stakingsactie in basisschool Steen 10: “Hebben respect voor iedereen die staakt, maar wij kiezen voor een positieve aanpak”

Ook in basisschool Steen 10 in Sint-Andries is de stakingsdag niet onopgemerkt voorbijgegaan. De hele dag stonden de leerkrachten met een wit T-shirt – met opschrift ‘Mijn juf verdient beter’ – voor de klas.

“We zijn uiteraard heel bezorgd om wat er allemaal gebeurt”, aldus directeur Ann Maertens. “We staken niet, maar we willen op een ludieke manier tonen dat we meer respect verdienen. Omdat het onderwijs maar al te vaak op een negatieve manier in het nieuws komt, willen we niet dat onze kinderen en hun ouders het slachtoffer worden van deze stakingsdag. We hebben heel veel respect voor iedereen die staakt, maar wij opteren voor een positieve aanpak. Aan de reacties van de ouders was duidelijk te merken dat ze deze manier van staken heel erg waardeerden.” (PDC)