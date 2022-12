Hinder bij De Lijn door actiedag: 60 à 63 procent van de bussen en trams rijden in West-Vlaanderen

De geplande actiedag van de vakbonden voor meer koopkracht maakt dat er minder bussen en trams van De Lijn uitrijden. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij.

In West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant rijdt 60 à 63 procent van de bussen en trams uit, in de provincie Antwerpen is dat zowat 53 procent. In de grote steden liggen die percentages nog wat lager.

De vakbonden plannen vandaag een nieuwe actie om meer koopkracht te eisen. In Brussel worden tienduizenden militanten verwacht op een betoging.