“Hiermee gaan ze potentiële leerkrachten nog meer afschrikken”: waarom Michelle (52) vandaag gaat betogen in Brussel

Ook in West-Vlaanderen zijn verschillende scholen maandag gesloten wegens de zogenaamde ‘pensioenstaking’. Verschillende ambtenanengroepen trekken vandaag naar Brussel om hun ongenoegen te uit over de pensioenplannen van de Arizona-partijen: personeel van NMBS, bpost, de gevangenissen… en ook leerkrachten. Ook de Harelbeekse Michelle staat in Brussel: “We kunnen niet wachten tot de plannen effectief rond zijn, dan is het te laat.”

Terwijl de nieuwe federale regering nog niet eens officieel gevormd is, werden er de afgelopen maanden wel al verschillende nota’s gelekt. Ook eentje over de pensioenplannen, meer specifiek dan die van overheidspersoneel. Daarin staat onder meer dat leerkrachten twee jaar langer zullen moeten werken om een volledige loopbaan te hebben, dat het pensioenbedrag zal berekend worden op de laatste 33 jaar van hun carrière én dat de stijging van de pensioenen op basis van de lonen van actieve ambtenaren zal geschrapt worden.

Lerarentekort

“Kortom: we zullen langer moeten werken, voor een lager pensioen”, vat Michelle Moelans (52) uit Harelbeke samen. Zij staat al 24 jaar voor de klas, na eerst als programmeur gewerkt te hebben. Tot op heden geef ze wiskunde in het Guldensporencollege Campus Engineering in Kortrijk, die vandaag ook de deuren gesloten houdt.

“Iedereen moet inleveren, maar de ministers zelf precies niet”

“Iedereen die start als leerkracht weer waarvoor ze intekenen. Een lager loon dan wat we in de privésector zouden kunnen verdienen, maar wel een mooi pensioen na onze loopbaan van 40 jaar. Die zekerheid nu van de ene dag op de andere afnemen, is te schandalig voor woorden”, meent Michelle. Ze vreest dat het nijpende lerarentekort hiermee enkel groter zal worden. “Het is al zo moeilijk om de jonge generatie te motiveren voor deze job, deze plannen zullen extra afschrikkend werken voor potentiële starters.”

Gemoedelijk

Heel wat collega’s van Michelle zijn in Brussel vandaag. Wachten met staken tot de regering gevormd is en de plannen effectief rond zijn, is volgens hen geen goed idee. “Eens alles gestemd is, gaan ze niks meer willen terugdraaien. We moeten nú laten weten dat we niet akkoord gaan”, klinkt het. Een alternatief tegenvoorstel is volgens Michelle ook geen optie. “Ik begrijp dat er bespaard moet worden. Maar waarom moet iedereen steeds maar blijven inleveren, behalve de ministers zelf? Dat ze eerst eens op hun eigen niveau besparen…” (lees verder onder de foto)

Het is over de koppen lopen in Brussel. © gf

De vakbonden hadden eerder voorspeld dat er zo’n 20.000 leerkrachten zouden deelnemen aan de betoging in Brussel aan de pensioentoren. Op precieze aantallen is het nog wachten, maar het is volgens Michelle alleszins ontzettend druk. “De situatie heeft duidelijk veel mensen bewogen. De sfeer is alvast gemoedelijk en sereen, ik verwacht niet dat het uit de hand zal lopen. Natuurlijk zijn hier meer mensen dan enkel onderwijspersoneel, maar van ons moet je alleszins geen agressie verwachten”, lacht de ervaren leerkrachte.