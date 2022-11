Haven Zeebrugge 24 uren volledig plat: “Belangrijk dat we ons laten horen, wij vormen een cruciale factor in de economie”

De haven van Zeebrugge ligt sinds 6 uur vanmorgen volledig stil doordat de havenarbeiders massaal staken. Er worden geen schepen gelost of geladen en op terminals wordt geen vracht behandeld.

“We schatten dat 90 à 95 procent van de havenarbeiders en logistieke medewerkers niet aan het werk is. Dit betekent dat er geen enkele terminal in de haven operationeel is. Wij vormen een cruciale factor in de economie. Het is belangrijk dat wij ons laten horen”, zegt bestendig afgevaardigde Gert-Jan Vanneste van BTB-ABVV. Zeebrugge telt meer dan 2.000 erkende havenarbeiders.

Slechts af en toe duikt een buitenlandse vrachtwagen op. De chauffeurs worden snel geïnformeerd dat er vandaag niks te leveren of af te halen valt.

Zonder vuur of vandalisme

Anders dan bij vroegere stakingen, besliste het gemeenschappelijk vakbondsfront om geen verkeer tegen te houden. Alle actie is geconcentreerd op een ‘symbolisch piket’ bij de rotonde aan het begin van de westelijke strekdam. Daar loopt de Expresweg door naar de grote terminals van de voorhaven: P&O Ferries, CSP Zeebrugge, PSA en CLdN. “Hier hebben we een goed overzicht en door alles op één plaats te concentreren, moeten we ook maar op één plaats opruimen. Bovendien vermijden we op deze locatie buiten de bewoonde omgeving overlast voor de bevolking. Er is ook goed geluisterd naar onze oproep om geen vuur te stoken of vandalisme te plegen”, zegt Vanneste, daarin bijgetreden door afgevaardigde Gaizy Debhi van ACV-Transcom.

Gemengd beeld bij bedienden

De bedrijven hadden deze grote impact op voorhand zien aankomen en namen hun voorzorgen. “Onze terminal is helemaal gesloten. Toen de jongste dagen duidelijk werd dat er vandaag niet veel operationeel werk zou kunnen gebeuren, besliste het management dat alle bedienden vandaag thuis mochten blijven”, zegt Franky Maelstaf. Hij is bij P&O Ferries vakbondsafgevaardigde voor de bedienden van ACLVB.

Ook aan bijvoorbeeld containerterminal CSP Zeebrugge en roro-behandelaars ICO en Wallenius Wilhelmsen Solutions blijven de poorten dicht. Een onbekend aantal van hun bedienden is wel aan het werk, ofwel op kantoor ofwel thuis. “Veel mensen nemen vandaag ook een vakantiedag of recupereren overuren”, zegt general manager terminal Emmanuel Van Damme van Wallenius Wilhelmsen Solutions.

We vernemen dat er waarschijnlijk opgekraamd wordt kort na 22 uur. Daardoor zal de nachtshift niet kunnen beginnen. De staking loopt officieel tot donderdagmorgen 6 uur.