Geen hinder meer in West-Vlaanderen na staking bij De Lijn

De dienstverlening van De Lijn in West-Vlaanderen verloopt woensdag normaal, nadat vakbondsacties er de voorbije dagen hinder voor de reizigers veroorzaakten.

De voorbije zes dagen was er hinder bij De Lijn in West-Vlaanderen en ook buiten die provincie. Het personeel protesteert tegen plannen van de directie om een aantal stelplaatsen te sluiten. De bonden eisen meer duidelijkheid over de plannen en de concrete gevolgen voor het personeel.

Woensdag verloopt in West-Vlaanderen alles normaal, aldus een woordvoerder van de openbaarvervoermaatschappij. Wegens de wateroverlast van de voorbije dagen zijn er wel nog wat omleidingen.