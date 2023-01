Derde stakingsdag bij personeel van Ideal Floorcoverings, tapijtproducent in Wielsbeke

Maandag 30 januari gaan de werknemers van Ideal Floorcoverings in Wielsbeke hun derde stakingsdag in. Het personeel is al sinds donderdag aan het staken. “Er wordt opnieuw actie gevoerd van 5 tot 10 uur, omdat er nog geen sociaal plan is voor het personeel rond de nakende sluiting van de vestiging” zegt Renilde Rommens van vakbond ACV. De volgende onderhandelingen staan pas gepland op donderdag 2 februari, een week na de start van de staking.

Het personeel van tapijtproducent Ideal Floorcoverings in Wielsbeke is al sinds donderdagmorgen aan het staken. 10 november 2022 kondigde het moederbedrijf Beaulieu International Group aan dat ze de vestiging in Wielsbeke zullen sluiten. Er zouden hiervoor verschillende redenen zijn, zoals de stijgende energieprijzen, de verouderde machines in de vestiging en de dalende vraag naar getuft tapijt, dat daar geproduceerd wordt.

Sociaal plan laat op zich wachten

Door de sluiting komen de jobs van 174 werknemers in onzekerheid. Het is nog niet duidelijk hoeveel werknemers in andere vestigingen terecht zullen kunnen of wanneer de vestiging exact zal sluiten. “Ondanks het nieuws van de sluiting blijven onze werknemers hier iedere dag het beste van zichzelf geven. En in de afgelopen 2,5 maanden zijn zelfs nog meer bestellingen binnengelopen dan anders. Het moederbedrijf heeft geen besef van die inspanningen”, zegt Renilde Rommens van vakbond ACV.

“De werknemers blijven sinds het nieuws van de sluiting hier iedere dag het beste van zichzelf geven en we vragen meer begrip van hogerop”

“We onderhandelen nu met de directie over een sociaal plan voor het personeel. Maar we zijn niet tevreden met de huidige voorstellen. Zeker niet als je die vergelijkt met het sociaal plan dat er destijds was bij de sluiting van de vestiging in Komen. Dat is volgens ons niet voldoende naar de werknemers toe. We eisen meer begrip van hogerop en zullen de staking verderzetten tot er meer duidelijkheid is over een goed sociaal plan”, besluit Renilde.