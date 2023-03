Delhaize-winkels in Brugse regio dicht door spontane staking

Supermarktketen Delhaize wil alle winkels in eigen beheer voortaan overdragen aan zelfstandigen. Dat nieuws zorgde dinsdag voor een spontane staking bij de Delhaize in Sint-Kruis, Sint-Pieters én Sint-Michiels in de Brugse regio.

In Sint-Kruis staat er een picket aan de deur die de klanten op de hoogte brengt van de actie. Ook de parking is met winkelkarretjes afgesloten. De staking zal de hele dag duren. Ook bij de vestigingen in Sint-Pieters blijven de deuren vandaag dicht. Hier geen picket, maar borden en winkelkarretjes die de deur blokkeren. Klanten moesten noodgedwongen elders hun boodschappen doen. Zelfde verhaal in Sint-Michiels: daar bleven sommige boodschappen zelfs buiten staan.