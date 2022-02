Cipiers van Brugse gevangenis willen staken na incidenten met geïnterneerden

De cipiers in de gevangenis van Brugge gaan staken. Na vele incidenten met geïnterneerde gedetineerden en het stijgende aantal geïnterneerden op de vrouwenafdeling heeft het gezamenlijk vakbondsfront een stakingsaanzegging ingediend voor het penitentiair complex in Sint-Andries.

Alain Blancke, woordvoerder van vakbond ACV voor het gevangeniswezen, somt de precize redenen voor de stakingsaanzegging op: “Verschillende keren werd de standaardprocedure bij een kritiek incident niet nageleeefd. Bovendien moet het kader ‘zorg en bewaking’ aangepast worden wegens het stijgend aantal geïnterneerde gedetineerden in de Brugse gevangenis.”

“Er is nood aan een opleiding voor het personeel dat tewerkgesteld wordt op de afdeling voor geïnterneerden. Voorts moet er een structurele oplossing komen voor de veelvuldig geplaatste, problematische geïnterneerden die daar eigenlijk vanwege de zware pathologie niet thuishoren.”

Of de cipiers effcteif gaan staken, valt nog af te wachen. De stakingsaanzegging is een drukkingsmiddel. De vakbonden verwachten zo spoedig mogelijk in overleg te kunnen met het departement Gevangeniswezen over de problemen in de Brugse gevangenis.