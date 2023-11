Chauffeurs van De Lijn voeren actie op de stelplaats in Geluwe: “Leven in onzekerheid”

Chauffeurs van vervoermaatschappij De Lijn voeren actie op de stelplaats in de Korte Tramstraat in Geluwe. Er rijdt daar geen enkele autobus uit. De Lijn heeft de intentie om de stelplaats te sluiten. Ook voor Diksmuide en Zwevezele is dat het geval. Er zijn twaalf vaste chauffeurs verbonden aan de stelplaats in Geluwe. Sommigen wonen op minder dan een kilometer.

Als de stelplaats in de Gapersgemeente definitief sluit, dan verliezen ze hun werk dichtbij huis en moeten dan naar Kortrijk of Ieper. “Dat houdt voor sommige collega’s de aankoop van een tweede auto in”, klinkt het. “Nog geen twee jaar geleden werden er hier nieuwe ramen geplaatst en is er een nieuw sanitair. Dat was zand in onze ogen strooien.”

Gebrekkige communicatie

Vorig jaar was er bovendien maandenlang een dure sanering van de koer vooraan. Het personeel van De Lijn is voorlopig in staking tot en met komende dinsdag. De drie vakbonden klagen over een gebrekkige communicatie aan het personeel over de plannen. “We gaan er alles aan doen om de sluiting te vermijden”, zegt secretaris Petra Depoorter van de socialistische vakbond ACOD-TBM (tram, bus, metro). “We leven in de onzekerheid. Volgende week is er een bevraging onder de chauffeurs. Volgens de directie is alle stelplaatsen open houden financieel niet langer houdbaar.”

“Niet alleen de chauffeurs zullen bij een sluiting het slachtoffer zijn. Best mogelijk ook de reizigers want het kan best dat bepaalde lijnen worden geschrapt. En het gaat op weekdagen niet alleen om scholieren op weg naar school. Er zijn bijvoorbeeld ook ouderen die beroep doen op de Belbus die ook van hieruit vertrekt. De Belbus wordt vanaf begin volgend jaar overigens vervangen door ‘vervoer op maat’.”

Steun van burgemeester

De meeste chauffeurs van de stelplaats in Geluwe wonen in het dorp zelf of in het naburige Wervik of Menen. Iemand woont op amper 600 meter van de stelplaats, een collega op amper 900 meter. De Lijn heeft plannen om tegen 2028 in Kortrijk een gloednieuwe stelplaats te bouwen.

Het gerucht over de sluiting van de stelplaats in Geluwe doet al jarenlang de ronde. De sfeer op de werkvloer is er duidelijk heel goed. “Iedereen hangt hier goed aan elkaar”, zegt Petra Depoorter. “Dat is het voordeel van een kleine stelplaats.”

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) kwam de actievoerders een hart onder de riem steken. Op de komende gemeenteraad in Wervik op dinsdag 28 november zal een motie voor het behoud van de stelplaats ter goedkeuring worden voorgelegd.