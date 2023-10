Bussen van De Lijn rijden niet na vakbondsactie: “En er zullen nog acties volgen”

De spontane vakbondsacties bij De Lijn veroorzaken ook vrijdag nog hinder voor de reizigers, zeker ook in onze provincie. ACOD-vakbondsvrouw Petra Depoorter verzekert dat er nog acties zullen volgen na het weekend.

Vrijdag staakt een groot deel van het personeel van De Lijn omwille van een aankondiging die de directie donderdag gedaan heeft. De directie wil een aantal stelplaatsen en onderhoudscentra sluiten. Zowat 280 voltijdse jobs verhuizen daardoor naar andere locaties.

Hinder in hele provincie

In West-Vlaanderen is er hinder mogelijk in de hele provincie en in de regio Westhoek, waarschuwt De Lijn. Personeelsleden hebben zich massaal ziek gemeld vrijdag. “De betrokken werknemers reageerden bijzonder geëmotioneerd op het nieuws”, zegt ACOD-vakbondsvrouw Petra Depoorter. “Mensen waren totaal van slag, stonden te schudden op hun benen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Depoorter heeft een stakingsaanzegging ingediend bij de directie van De Lijn. “Verwacht maandag alvast grote problemen”, waarschuwt ze. “En ook later in de week kunnen acties volgen.”

“Dat er moet geoptimaliseerd worden qua bedrijfsvoering snappen we. Het is vooral de manier waarop dit is gecommuniceerd: het is een bedrijf van deze grootte onwaardig”, vindt ook ACV-sectorverantwoordelijke Jo Van Der Herten. “Vorige week was er nog een vergadering, waarop we de agenda van de ondernemingsraad te zien kregen. Maar we kregen niks van extra informatie, enkel het agendapunt. Zo kunnen we geen vertrouwen stellen in elkaar.”