Begrafenissfeer in Noordveld tijdens stakingsdag: “Ludieke actie om collega’s die wel in Brussel zijn te steunen”

In de school voor buitengewoon onderwijs Noordveld in Sint-Andries heerste op de stakingsdag een begrafenissfeer.

Over de middag namen de meeste leraren, met een rouwband om de arm, deel aan een heuse rouwmaaltijd. Vooraleer plaats te nemen aan tafel legde iedereen een bloem op een zwarte doodskist als teken van medeleven met alle deelnemers aan de staking.

“We beseffen dat het voor het merendeel van onze ouders niet evident is om zo kortbij opvang te vinden voor hun kinderen met speciale noden. Dit impliceert echter niet dat we de actie niet steunen en begrip hebben voor collega’s die vandaag naar Brussel trekken tegen de pensioenhervormingen. Het is niet fijn om te moeten werken tot je erbij doodvalt en dat willen we deze ludieke actie duidelijk maken”, aldus de directeur van Noordveld. (PDC)