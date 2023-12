Bedrijven lijden kwart miljoen euro verlies door staking sluiswachters, honderd schepen liggen te wachten aan ankerplaatsen

De staking van de sluiswachters mist haar impact niet. Bedrijven maken melding van verliezen tot 250.000 euro en meer. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka donderdagmiddag. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening van zijn kant laat weten dat er donderdagmiddag op de Belgische ankerplaatsen 56 schepen liggen te wachten, ter hoogte van de Nederlandse ankerplaats voor de Westerschelde 43 schepen.

“Door de actie liggen tientallen schepen werkloos aan de kade”, zegt Tom Laveren van Voka Mechelen-Kempen. “Schippers kunnen geen kant op, schepen liggen stil, leveringen komen veel te laat en de verliezen stapelen zich op.”

Impact op zeevaart

Stephan Vanfraechem bij Voka Alfaport voegt daar aan toe dat er naast de impact op binnenvaart ook een enorme impact op de zeevaart is. “De problemen in de haven zijn van een andere orde”, weet Vanfraechem. “Ook de scheepvaart zelf is gehinderd. Tientallen boten wachten nog op zee omdat ze niet binnen kunnen in de haven.”

Ook gisteren al waren er schepen die werden afgeleid naar de havens van Rotterdam en Le Havre. “Het heeft een impact op alles”, zegt Vanfraechem nog. “In die schepen zit voeding, gebruiksgoederen en zelfs kerstcadeaus. Dit is een ambtenarenconflict, maar wij als haven zijn het speelveld, ook al is dit eigenlijk geen havenconflict.”

Imagoschade

Ondernemingen in ons land zouden volgens Voka de ambitie hebben om tegen 2030 meer dan dertig procent van het goederenvervoer via de binnenvaart en het spoor te laten verlopen.

“De stakingen in beide sectoren tasten de betrouwbaarheid en zekerheid aan”, klinkt het nog. De werkgeversorganisatie spreekt van imagoschade voor ons land en vraagt een onmiddelijk einde aan de acties.

Ankerplaatsen

Op de Belgische ankerplaatsen liggen donderdagmiddag 56 schepen te wachten, ter hoogte van de Nederlandse ankerplaats voor de Westerschelde 43 schepen. Dat is het dubbele van een normale dag zonder acties en vertragingen, zo is vernomen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening.

De voorbije dagen was het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens verstoord als gevolg van vakbondsacties. Intussen bereikte de christelijke vakbond wel een akkoord met Vlaams minister van Binnenlands bestuur en Bestuurszaken Gwendolyn Rutten (Open VLD) over de hervorming van het ambtenarenstatuut. De andere vakbonden deden dat niet en lieten weten dat ze hun acties voortzetten.

Zeeschepen

De scheepvaart naar en van de havens in Vlaanderen via de Westerschelde herstelt zich donderdag verder, aldus het Agentschap Maritieme Dienstverlening, al zijn er nog wat vertragingen door acties in de nautische keten.

In Vlissingen gaan de beloodsingen volop verder. De Vlaamse redeboten daar zijn operationeel en brengen Vlaamse loodsen van en naar de zeeschepen. Ook de beloodsing door Nederlandse loodsen is verzekerd.

Verkeerscentrale Zeebrugge

Door een actie van de dagploeg in de verkeerscentrale van Zeebrugge kunnen beloodsingen via de loodspost Wandelaar ter hoogte van Oostende donderdag voorlopig niet doorgaan.

Door de actie in Zeebrugge is het verkeer voor een deel van de Vlaamse kust opnieuw om veiligheidsreden stilgelegd. Beloodsingen richting Vlissingen blijven wel mogelijk via de loodspost Steenbank voor de Nederlandse kust.

De Vlaamse loodsen staken niet. De voorbije dagen hield een 12-tal zeeloodsen een langzaamaanactie. Die actie loopt vanmiddag af. De zeeloodsen begeleiden schepen van de loodstations op zee tot aan Vlissingen. De kustloodsen begeleiden schepen van de loodspost Wandelaar op zee tot aan de havens van Zeebrugge en Oostende.