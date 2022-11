Arbeiders Golfkarton Soenen zetten staking verder, directie vindt geen compromis: “Kunnen niet zomaar geldbeugel opentrekken”

Na vier dagen staken blijven de arbeiders van Golfkarton Soenen het werk neerleggen. De actievoerende personeelsleden vragen sinds vorige week een betere verloning, vooral in verhouding tot het aantal dienstjaren. Maar ook op dinsdag 15 november draaide het overleg op niets uit. “Wij gaan niet onderhandelen met het mes op de keel. Het is loon naar werken en niet omgekeerd”, klinkt het bij de directie.

Na de nationale staking van vorige week woensdag blijft een groot deel van de arbeiders het werk neerleggen bij Golfkarton Soenen langs de Roeselarestraat. De arbeiders betreuren dat de directie haar beloftes niet nakomt en ijveren voor meer communicatie, erkenning en vooral voor een betere verloning op vlak van premies en anciënniteit.

Nadat maandag het overleg tussen de directie en de vakbonden op niets uitdraaide, beslisten de militanten om verder te staken. Ook morgen en wellicht de ganse week leggen zij het werk neer, en dat blijven ze doen tot er een oplossing wordt gevonden.

Geldbeugel

Maar een overeenkomst blijkt veraf. “Ze willen eerst geld zien, en dan pas nadenken over wat ze echt willen, want dat weten ze nu niet”, reageert CEO Louis-Philippe Soenen. “Het is absurd. Wij kunnen niet zomaar onze geldbeugel opentrekken en ons laten leegplukken, dat is voor sinterklaas en de kerstman.”

Soenen zegt dat hij duidelijke voorstellen heeft gedaan. “Maar geen enkel daarvan willen ze aanvaarden. Eerst moeten ze geld zien, en dan pas gaan ze nadenken over wat ze kunnen doen. Maar het is nog steeds loon naar werken, en niet omgekeerd.”

De directie vroeg vandaag opnieuw aan de militanten om het werk aan te vatten. Maar ook morgen zal een deel van de arbeiders staken. “Het is chantage, en daar zal ik nooit mee instemmen. Wij gaan niet onderhandelen met het mes op de keel, zo werkt het niet. Anders kan men elke maand zo in actie komen en dat is niet verantwoord. De indexering komt er al bij en dan nog vragen ze 2,5 euro per uur extra, dat is van het goede te veel.”

Objectieve criteria

“Het probleem is dat de voorstellen van de directie niet concreet zijn”, verduidelijkt Deef Borloo van ACVBIE (Bouw, Industrie, Energie). “Het nieuwe systeem waarbij ze willen werken met verschillende niveaus en daar een hogere verlonging aan koppelen, is een stap in de goede richting maar bevat nog te weinig objectieve criteria. Er moet vooral duidelijkheid komen over de anciënniteit. Dat probleem proberen wij aan te kaarten maar de CEO heeft moeite om dat te begrijpen.”

“Daarnaast is er een gebrek aan respect. Er wordt te weinig gecommuniceerd en vooral te weinig geluisterd. De werknemers weten niet wat ze van die voorstellen moeten denken, de geloofwaardigheid is namelijk zoek.”

De directie stelde voor om vrijdag met een oplossing op de proppen te komen en wou dat iedereen opnieuw aan de slag ging. “Iedereen is gemotiveerd om te werken”, zegt Borloo. “Maar wij willen eerst een uitgewerkt pakket met objectieve criteria. Bij een goed voorstel is men direct bereid om opnieuw aan de slag te gaan.”

Opgezweept

De productie draait momenteel gedeeltelijk verder. De bedienden, het transport- en onderhoudspersoneel van het bedrijf dat kartonnen verpakkingen op maat produceert, bleef wel aan de slag.

Wanneer opnieuw alle personeelsleden hun werk opnemen, is voorlopig dus niet gekend. “Het is jammer dat zij opgezweept worden door de vakbonden”, zegt Soenen. “Zij beloven gemakkelijk dat er meer geld zal komen. En als dat dan niet gebeurt, komt men in een vervelende situatie terecht. Maar dat probleem hebben ze zelf veroorzaakt.”