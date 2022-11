Arbeiders Golfkarton Soenen staken morgen voor vierde dag op rij: “Willen meer erkenning voor ons werk en betere communicatie”

Op maandag 14 november legden de arbeiders van Golfkarton Soenen het werk al voor de derde dag op rij neer. De stakende personeelsleden vragen meer respect en een hogere verloning in verhouding tot het aantal dienstjaren. “Er werd de voorbije jaren amper naar de vakbond geluisterd”, klinkt het. Het overleg met de directie draaide op niets uit waardoor de militanten morgen opnieuw zullen staken.

Net zoals vorige woensdag en donderdag troepten op maandagvoormiddag 14 november opnieuw zo’n 60-tal arbeiders samen voor de poort van Golfkarton Soenen langs de Roeselarestraat in Hooglede. De arbeiders van het bedrijf, dat kartonnen verpakkingen op maat produceert en zo’n 240 werknemers telt, betreuren dat de directie haar beloftes niet nakomt.

Volgens de militanten loopt het sociaal overleg al twintig jaar spaak. “Iedere ondernemingsraad kent problemen en leidt tot meer verdeeldheid. Het overleg met de directie verliep de laatste jaren iets beter omdat wij veel geduld getoond hebben, maar plots liep het uit de hand”, vertelt werknemer Stijn Coppenolle, die als ACV-vakbondsafgevaardigde in naam van de actievoerders spreekt.

Op de lange baan

In maart dit jaar volgde er een verzoening. “We hebben toen zes punten aangehaald, waar de directie werk van zou maken. Maar deze zomer bleek dat er opnieuw geen schot in de zaak zat. Er wordt veel beloofd maar alles wordt steevast op de lange baan geschoven.”

Na lang aarzelen, werd toch beslist om het werk neer te leggen. “We hebben onze actie gekoppeld aan de nationale staking. Maar toen woensdag en ook donderdag duidelijk werd dat er geen oplossing zou komen, hebben we de directie verwittigd dat we ook op maandag zouden staken.”

Vandaag volgde er in Brussel een overleg tussen de vakbonden en het management van Golfkarton Soenen. De directie reageerde eerder dat ze met constructieve voorstellen een oplossing hoopte te vinden. Maar om 17 uur was van die kant nog geen reactie bekend.

Geen akkoord

Volgens het ACV werd er geen akkoord gevonden, en wordt er op dinsdag opnieuw gestaakt. Dat bevestigt Deef Borloo van ACVBIE (Bouw, Industrie, Energie). “De verzoening was negatief, er werd geen akkoord bereikt. We zijn enorm ontgoocheld in de werkgever, die geen bereidheid toont om tot een akkoord te komen. Morgen zullen we de arbeiders bevragen over verdere stappen, maar de militanten leggen inderdaad opnieuw het werk neer.”

Onze redactie kon de directie van Golfkarton Soenen niet bereiken voor commentaar.