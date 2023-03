Alle Delhaizes voorlopig weer open, beraad over toekomstige acties volgt

De 12 West-Vlaamse Delhaizewinkels – die nog in eigen beheer zijn – hebben woensdag opnieuw de deuren geopend, maar of dat zo zal blijven is nog maar de vraag. Begin deze week bleven deze filialen nog gesloten, als gevolg van de spontane stakingsacties. Na het desastreuze overleg van dinsdag tussen de directie van de supermarktketen en de vakbonden is de sfeer grimmiger dan ooit.

“Woensdagavond volgt er een beraad met al mijn eigen afgevaardigden”, laat Wouter Parmentier, vaksbondsverantwoordelijke van het ACV, weten. “Daarna zullen we overleggen met de andere vakbonden. De bedoeling is om tegen donderdag een zicht te hebben op de acties die de komende weken en maand zullen gevoerd worden. Want die komen er sowieso. Maar het is een marathon, geen sprint. We moeten deze zaak doelbewust aanpakken.”