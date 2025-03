ACOD en ACV willen vier dinsdagen staken bij spoor in april

ACOD Spoor en ACV-Transcom, de grootste twee vakbonden bij het spoor, willen hun actieplan voortzetten met vier stakingsdagen in april: op 8, 15, 22 en 29 april. Dat werd vernomen bij de socialistische vakbond.

De twee spoorbonden kondigden eind februari aan dat ze achttien stakingsdagen planden van maart tot en met juli. In maart ging het om 17 maart en ook 31 maart, wanneer ze zich aansluiten bij een algemene staking. Vanaf april staan er vier stakingsdagen per maand in de agenda.

Per districten

De stakingen in april zullen per districten georganiseerd worden, zegt Pierre Lejeune, de voorzitter van de socialistische vakbond CGSP Cheminots/ACOD Spoor. Op 8 april ligt de focus op het zuidoosten en noordwesten van België, op 15 april op het centrum, op 22 april op het zuidwesten en noordoosten, en op 29 april op het hele grondgebied. Maar de stakingsaanzeggingen gelden voor het volledige spoornet en alle spoorlui, voegt Lejeune nog toe. Dat betekent dat er ook gestaakt kan worden in andere dan de aangeduide regio’s.

Tegen plannen federale regering

De vakbonden protesteren tegen plannen van de federale regering, zoals een verhoging van de pensioenleeftijd, besparingen bij spoorwegmaatschappij NMBS en een mogelijke ontmanteling van HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.

De twee vakbonden hebben vrijdag een ontmoeting met de spoordirecties en minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. Zij vormt de aftrap van een reeks onderhandelingen over de dringende dossiers. “De prioritaire thema’s zijn HR Rail en de evolutie van het personeelsstatuut”, aldus Lejeune. Tenzij het tot een breuk komt, worden er op de eerste vergadering geen grote beslissingen verwacht.

Ook andere spoorbonden voeren actie. Zondag begint de vakbond Metisp-Protect met een staking van een week. En de treinbestuurdersvakbond ASTB heeft een eigen actieplan gelanceerd tot en met de zomer. Dat omvat zes opeenvolgende dagen staking in april, twee weken staking per maand vanaf mei en elke vrijdag en zaterdag staking in juli en augustus.