80 van de 120 stakers in Izegemse Sint-Jozefskliniek gaan betogen in Brussel: “Cruciale diensten draaien normaal”

In de hoofdstad stappen vandaag naar verwachting 12.000 betogers uit de welzijns- en cultuursector van noord naar zuid. 80 daarvan zijn afkomstig uit de Izegemse Sint-Jozefskliniek.

“Nog nooit was de actiebereidheid zo hoog bij een eerste actiedag van de witte woede in de Sint-Jozefskliniek Izegem”, zegt vakbondsafgevaardigde Filip Nuyttens van ACV-Puls. “120 collega’s staken, hiervan trekken 80 ervan richting betoging in Brussel.

Het zit het personeel hoog dat het kabinet Vandenbroucke geen nieuw meerjarenplan wil onderhandelen. “Wij wachten geen 2 jaar meer op een nieuw meerjarenplan”, vertolkt de vakbondsman de woede van de stakers.

Meer dan zondagsdienst

“Daarnaast zijn er hoogdringend acties nodig om meer handen op de werkvloer, aan bed, te krijgen. Maak de zorgsector opnieuw aantrekkelijk. Recent werd het ouderschapsverlof (nationaal) aangepast, dit treft heel wat jonge collega’s die nu nog moeilijker de work-life balance kunnen organiseren.”

Met twee bussen vertrokken de betogers vanuit Izegem naar Brussel. © gf

“De staking werd dankzij wederzijds vertrouwen en goede afspraken goed georganiseerd tussen vakbond en directie. Er is meer dan een zondagsdienst georganiseerd en cruciale diensten als spoed, intensieve zorgen en het oncologisch dagcentrum draaien normaal.”

Knipoog

Toch is de actie ook een knipoog naar de veranderingen die op til zijn in verband met ziekenhuisnetwerken. “Wij willen als personeel hierin gehoord worden.”

“Hopelijk gaan vandaag de ogen van minister Frank Vandenbroucke open en start hij de onderhandelingen voor ons nieuw meerjarenplan”, besluit Filip Nuyttens. (MI)