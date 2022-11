4 vragen over actiedag op 9 november van vakbonden: “Niemand weet hoe groot de hinder wordt”

Op 9 november houden de vakbonden een algemene actiedag. In verschillende sectoren zal het werk neergelegd worden. Maar het is niet duidelijk hoe groot de hinder overal zal zijn. “Het zijn vandaag erg moeilijke tijden. We snappen dat niet iedereen zomaar een dag loon kan missen. Daarom voeren we juist actie voor die mensen”, zegt West-Vlaams ACV-voorzitter Wim David. Lees hier in vier vragen meer over waarom de vakbonden staken en wat ze willen bereiken.

Waarom wordt er gestaakt?

Vandaag zitten volgens de vakbonden heel wat mensen in een moeilijke situatie. “De toestand is heel ernstig voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak kan maken op het sociaal tarief. Denk bv. aan singles, alleenstaande ouders, of werknemers die dure verplaatsingen moeten maken voor het werk. We willen de alarmbel luiden over de situatie waarin veel werknemers zich nu verkeren”, zegt West-Vlaams ACV-voorzitter Wim David.

“We willen de alarmbel luiden over de situatie waarin veel werknemers zich nu verkeren”

“De maatregelen van de regering om bepaalde problemen op te lossen, zijn ook maar heel beperkt en tijdelijk. Structureel verandert dat niets aan het feit dat bepaalde bedrijven afgelopen semester gigantische winsten hebben gemaakt en dat er dan niet eens een mogelijkheid is voor de werknemers om te onderhandelen over het loon. Volgens ons moet er daar per sector wel een mogelijkheid voor zijn om structureel te herverdelen. In principe zouden de sterkste schouders ook de zwaarste last moeten dragen.”

ACV West-Vlaanderen legt vooral de nadruk op actiedag en niet zozeer op stakingen. “We snappen dat niet iedereen zomaar een dag loon kan missen om op het einde van de maand de eindjes nog aan elkaar te knopen. Dus we willen hen net steunen met verschillende acties en niet lastig vallen. Daarom zullen er in verschillende sectoren heel wat andere alternatieve acties gevoerd worden om onze vragen en eisen over te brengen naar de werknemers.”

Wat wil men bereiken?

De afgelopen maanden werd er bij verschillende acties gesproken over meer koopkracht. “Maar eigenlijk kunnen we het niet zo simpel gaan stellen”, vertelt voorzitter David. “Met de actiedag willen we een duidelijk signaal sturen naar de werkgevers en politici dat ze moeten stoppen om de automatisch indexering van het loon van de werknemers in vraag te stellen.”

“Werkgevers en politici moeten stoppen met de automatische indexering van het loon van de werknemers in vraag te stellen”

Maar het gaat ook verder dan alleen maar een signaal sturen. ACV West-Vlaanderen heeft een aantal concrete eisen aan deze actiedag gekoppeld. “Wij vragen dat er snel een prijsplafond voor gas en elektriciteit komt én dat het sociaal tarief uitgebreid wordt. Daarnaast zijn hogere vergoedingen voor verplaatsingskosten broodnodig en vragen we de federale regering om spoed te zetten achter de belastinghervorming, zodat werknemers meer overhouden en de sterkste schouders met giga-winsten meer bijdragen’, gaat Wim David verder.

Wat moet ik doen als ik wil staken?

De vakbonden houden een verscheidenheid aan acties in de provincie. ‘Op die manier kan iedere werknemer zijn ongerustheid en ongenoegen uiten, of dat nu via staking, werkonderbreking of personeelssamenkomsten is”, vertelt Geert De Rous van het ACLVB. De keuze ligt bij de werknemer zelf of zij al dan niet staken.

“Als iemand dan beslist om te staken, kan die ofwel thuis blijven ofwel zich aansluiten bij een stakingspiketten in de provincie van Oostende tot Brugge of Kortrijk. Dit zullen open piketten zijn, dus de toegang tot de werkplaats wordt voor de andere werknemers vrijgelaten. Wie aangesloten is bij een vakbond, krijgt voor de dag staking een vergoeding. Dat compenseert in geenszins het loonverlies, maar voor sommige mensen is het dan toch iets dat ze krijgen”, vertelt Jeroen Pollet van ACV West-Vlaanderen.

Op welke locaties zijn er acties?

Op een aantal plaatsen in de provincie komen werknemers woensdag 9 november samen om hun ongenoegen te uiten. “Aan de stelplaats van Oostende, Kortrijk en Brugge wordt er vanaf 4 uur ‘s morgens een stakingspiket opgezet. Werknemers van verschillende sectoren kunnen er samen komen en steun zoeken bij elkaar”, klinkt het bij ACV. Ook bij de gevangenis van Brugge en de voorhaven van de haven in Zeebrugge zal er een stakingspiket zijn.

“Aan de stelplaats van Oostende, Kortrijk en Brugge zal er vanaf 4 uur ‘s morgens een stakingspiket zijn”

Aan het Mammoetcenter in Roeselare zullen de vakbonden soep uitdelen aan passanten. “Werknemers, die staken en niet aan hun bedrijfspoort staan, kunnen hier langskomen voor een babbel. Maar we willen ook met de shoppers van het Mammoetcenter in gesprek gaan over de gewijzigde verhouding tussen hun winkelkar en hun portemonnee en welke oplossingen voorhanden zijn”, besluit De Rous van het ACLVB.