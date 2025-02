Stadsvernieuwingsproject Het Laere gaat laatste fase in: “Verloederde site wordt groene woonbuurt met 190 appartementen”

Vrijdagochtend legden burgemeester Kris Declercq (CD&V) en projectontwikkelaar Matexi de symbolische eerste sten van de derde fase van project Het Laere. Daar worden momenteel 70 nieuwe appartementen verdeeld over vier gebouwen gerealiseerd. “Op tien jaar tijd is deze site, die toen verloederd was, een dynamische woonbuurt.”

Elf jaar na de eerstesteenlegging op de site waar vroeger onder andere Dreamland, Gamma en biljartzaak Ceulemans huisden, nadert het stadsvernieuwingsproject Het Laere zijn sluitstuk: de bouw van de laatste 70 van de in totaal 190 appartementen en vier huizen. “Halverwege 2017 namen de eerste bewoners hun intrek in Het Laere. Inmiddels zijn er al 120 appartementen gebouwd, die zijn ook allemaal bewoond”, aldus Stijn Deconinck, Project Developer bij Matexi.

Inmiddels is de derde en laatste fase van het grote herontwikkelingsproject gestart. Vrijdag werd de symbolische eerste steen gelegd. “We hopen hier volgend jaar al de eerste appartementen op te leveren”, aldus Deconinck. Momenteel wordt er gebouwd aan vier gebouwen met vier bouwlagen, goed voor respectievelijk 14, twee keer 16 en 24 appartementen met één of twee slaapkamers. “Er zijn er nu al een tiental verkocht. Eens we in de hoogte gaan met de bouw zal er ongetwijfeld nog meer interesse zijn.” Het is de bedoeling dat de eerste appartementen volgend jaar al opgeleverd worden.

Groen en mobliteit

In vergelijking met de oorspronkelijke plannen zijn er de voorbije jaren toch nog enkele aanpassingen gebeurd. “Zo zetten we extra in op groen. De gebouwen hebben verschillende groendaken. De uitbreiding van het Noordhofpark, dat grens aan Het Laere, zorgde er mee voor dat dit een gezellige, groene woonbuurt wordt.” In het ontwerp van woonbuurt ging ook veel aandacht naar het stimuleren van zachte mobiliteit. Zo kwam er tussen de Kattenstraat en de Noordstraat een nieuwe doorsteek voor voetgangers en fietsers. Het project telt ook verschillende publieke fietsenstallingen en onder de vier nieuwe appartementsgebouwen komen ook 368 private fietsparkeerplaatsen en een fietslift voor optimale toegankelijkheid. Matexi zal vanaf 2026 ook twee elektrische deelwagens financieren voor een periode van vijf jaar. De deelwagens zullen een standplaats krijgen aan de inrit van de ondergrondse parking ter hoogte van de Kattenstraat.

Mix van wonen

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is blij dat de verloederde site tussen de Noordstraat en Kattenstraat op tien jaar tijd is getransformeerd tot een dynamische woonbuurt. “Het is belangrijk dat er een mooie mix van wonen is in onze stad. 73 procent van de woningen zijn nog altijd eensgezinswoningen, 24 procent zijn appartementen. Dit is een erg vlot bereikbare locatie in het centrum van de stad waar betaalbaar wonen centraal staat.”