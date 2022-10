Stadsbrouwerij ‘t Koelschip wordt ook kaashuisje

Stadsbrouwerij ‘t Koelschip in de Van Iseghemlaan wordt vanaf 1 november ook een kaashuisje. In samenwerking met bakkerij Nico, die nu al een speciaal brood bakt met een restproduct van het brouwproces, komt er op de eerste verdieping van de brouwerij ook een kaashuisje. Je zal er de bieren van ‘t Koelschip kunnen proeven in combinatie met lekkere kaas.

Stadsbrouwerij ’t Koelschip bestaat tien jaar en produceert een tiental bieren. De Krevet, de Zeekapiting, De Bonsoir en de Zeegeuze zijn constant in aanbieding. Zaakvoerder Yves Mostrey en ‘brouwster’ Sandy Major produceren en brouwen ook bieren op aanvraag, volgens het recept van de klant, firma’s, cafés of restaurants.

Restproduct

“We bieden niet alleen onze eigen bieren aan, maar verkopen ook ons restproduct, de dranola, als gezond en voedzaam ontbijtgraan”, vertelt Yves. “Dankzij de samenwerking met het Economisch Huis van Oostende groeit de belangstelling in de Oostendse hotels. We werken ook samen met Bakkerij Nico, aan de Torhoutsesteenweg, die onze ‘draf’ verwerkt in zijn speciaal brood, het bostelbrood. Draf is een restproduct van het brouwproces, waar wij niets meer mee kunnen doen. Er zit geen alcohol in, maar onze restgranen geven een speciale smaak aan het brood.”

“Ook in combinatie met Nico starten we op 1 november met het ‘Kaashuisje’ in eigen huis”, vervolgt Yves. “Boven de brouwerij hebben we een ruimte, goed om 40 personen te ontvangen. We willen onze bieren promoten in samenwerking met de lokale handelaars, een kaasboer, een bakker en een beenhouwer.”

Drank- en eetfestijn

“’t Kaashuisje zal kunnen gereserveerd worden voor kleine en middelgrote groepen, die enkele uren, en euro’s willen besteden aan een uniek walking diner met ons Harlekijnbier en keuze tussen andere bieren, Harlekijnkaas en ook andere kazen, Harlekijnpaté van eigen huis en brood naar keuze. Wie dat wil, zal kunnen reserveren en wij zorgen voor het eet- en drankfestijn. Er worden verschillende combinaties aangeboden. De klant is koning, wij staan ter beschikking met alles in ons bier- en kaasparadijs!”