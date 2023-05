Stad Roeselare verkoopt site Damman Croes, binnenkort komt er een kwalitatieve woon- en leefbuurt

De Stad Roeselare verkoopt samen met de curator de site Damman Croes aan ARTES Terra nv – CAAAP nv.

“Het projectgebied in hartje Krottegem is in de volksmond beter gekend als de site Damman-Croes naar het voormalige metaalconstructiebedrijf dat er gevestigd was. De site is deels eigendom van de Stad en deels eigendom van het failliete Werkhuizen Damman-Croes. Sinds het faillissement op 9 april 2015 ligt de site er verlaten bij en wacht op een nieuwe stedelijke invulling”, aldus Nathalie Muylle. “De projectzone bestaat uit ongeveer 18.000 m2 met onder andere een voormalige bibliotheek, diverse woningen, werkhuizen en loodsen. Het stadsbestuur Roeselare wil met de verkoop het projectgebied ontwikkelen tot een kwalitatieve woon- en leefbuurt.”

Ambities waarmaken

Na het faillissement van de nv Werkhuizen Damman-Croes wou het stadsbestuur deze site nieuw leven inblazen. “Daarvoor deed de Stad een beroep op private kandidaat-kopers die zich kandidaat stelden om de site aan te kopen en er een nieuw stedelijk project te realiseren dat mooi inpast in de omgeving. Daarvoor werd een mededingingsprocedure met onderhandeling georganiseerd conform de wetgeving overheidsopdrachten waarbij de Stad Roeselare als aanbestende overheid optrad. De Stad Roeselare is tevreden dat het nu, na de gunning aan de partij ARTES Terra nv – CAAAP nv, uitvoering kan geven aan de ambities voor deze locatie.”