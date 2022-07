Stad Roeselare hoopt nog voor bouwverlof eerste schip te mogen ontvangen in River Terminal

De werken aan de River Terminal Roeselare zitten in de laatste rechte lijn. De werken voor het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie zijn gestart in september 2020. Oorspronkelijk zou de River Terminal klaar geweest zijn tegen eind 2021 maar door de slechte weersomstandigheden liep alles vertraging op. Men hoopt om nog voor het bouwverlof het eerste schip te ontvangen in de nieuwe terminal.

“De River Terminal is een binnenvaart overslagplatform”, vertelt de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq. “Er kunnen dus binnenvaartschepen geladen en gelost worden. Daarenboven wordt er stockageruimte voorzien waar goederen, in afwachting van aan- en afvoer, tijdelijk opgeslagen kunnen worden.”

“Het is een initiatief van POM West-Vlaanderen met De Vlaamse Waterweg, ondersteund door WVI en Stad Roeselare. Het kostenplaatje zal ongeveer 6,6 miljoen euro bedragen. De uitbating zal gebeuren door een gespecialiseerde logistieke dienstverlener, waarmee men nu in de laatste fase van contractbespreking zit. Via het kanaal Roeselare-Leie worden jaarlijks meer dan vier miljoen ton goederen vervoerd. Door dergelijk nieuw platform te bouwen, verzekeren we nog sterker de mogelijkheid voor bedrijven in de regio om hun goederen via binnenvaart te kunnen vervoeren en bieden we zo een toegangsmogelijkheid aan tot duurzaam transport. We mikken hierbij uiteraard voornamelijk op bedrijven die geen directe toegang hebben tot de waterweg.”

Groeitraject

“Het ecologisch aspect speelt hier natuurlijk een grote rol in. Het potentieel wordt ingeschat op zo’n 33.000 vrachtwagens op jaarbasis of zo’n 400 schepen. Uiteraard zal een groeitraject doorlopen moeten worden vooraleer deze cijfers gehaald worden.”

“Veel zal afhangen van het finaliseren van de overeenkomst met de uitbater van de River Terminal. We hopen om nog voor het bouwverlof het eerste schip behandeld te zien. Stockage van goederen zal pas mogelijk zijn na het verkrijgen van de omgevingsvergunning wat hopelijk nog voor het einde van dit jaar is.”

“Om transport via de binnenscheepvaart kostenefficiënt te laten verlopen, is het voor of na-traject met de vrachtwagen beperkt in afstand tot maximaal 30 kilometer. De goederenstromen waarop we mikken gaan op vandaag allemaal via de weg van en naar de regio Roeselare. Door die goederenstromen richting binnenvaart te trekken, wordt het aantal wegkilometers flink verminderd.”

“Het potentieel wordt ingeschat op zo’n 33.000 vrachtwagens op jaarbasis of zo’n 400 schepen”

“Ook voor de fietsers blijft het veilig fietsen langs het kanaal. Tijdens de werken aan de terminal werd het fietspad, dat via het jaagpad liep, verlegd. Bij de kruising van het fietspad met de inrit van de River Terminal Roeselare werd gewerkt met grote zichtdriehoeken om op die manier de veiligheid maximaal te kunnen waarborgen. Daarenboven werd tussen het nieuwe fietspad en de terminal een groenscherm aangeplant om de fietsbeleving te optimaliseren.”

“Aangezien de nood voor duurzame transportoplossingen enkel toeneemt, is het beschikbaar zijn van dergelijke faciliteit een enorme troef om verdere economische ontwikkeling veilig te stellen. We zijn dan ook tevreden dat deze terminal deze zomer in gebruik wordt genomen.”

Bijkomende troef

“Bij Zoutman zijn we al vijftien jaar bezig met transport via waterwegen”, zegt Bert Lamote, CEO van Zoutman. “Wij hebben een publiek-private samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal voor de uitbouw en gebruik van een eigen kade waar we bulkgoederen lossen. In de zeehaven van Gent komen schepen toe met tussen de 60.000 à 85.000 ton ruw zeezout. Wij stockeren dat eerst in Gent en binnenschepen tot 1.800 ton brengen dat ruw zout naar Roeselare. Op die manier vervoeren wij ongeveer 140.000 ton per jaar naar Roeselare via het water. Wij juichen de bouw van de River Terminal zeker toe, al zal het niet onmiddellijk voor ons bedrijf van toepassing zijn. De River Terminal zal in eerste instantie focussen op bulkgoederen en daar hebben wij dus al een eigen loskade voor. Maar wij zijn zeker geïnteresseerd in een samenwerking wanneer er ook containeroverslag zou gebeuren in de River Terminal. Dan zouden wij ons verpakt zout per container en via het water kunnen verschepen naar de havens van Zeebrugge, Antwerpen of Duinkerke.”

“Dus ja, de River Terminal Roeselare wordt zeker een bijkomende troef voor bedrijven uit de regio die op een andere manier hun grondstoffen en in een volgend stadium hun afgewerkte producten willen vervoeren. Het is zowel een economisch als een ecologisch antwoord op een hedendaagse problematiek van vlot transport.”