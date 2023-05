Stad Roeselare geeft ongunstig advies voor RUP Ventilus: “Er moet meer ondergronds”

Stad Roeselare heeft nog heel wat vragen bij het voorontwerp van het Ventilus-tracé dat momenteel voorligt. Daarom dat ze volgende week een ongunstig advies zal geven. Er kan veel meer ondergronds, aldus de stad, maar er zijn ook nog veel technische onduidelijkheden.

Ook Ventilus kwam nog even aan bod tijdens de gemeenteraad, bij monde van Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Al veel werd gezegd en geschreven over Ventilus in West-Vlaanderen. Niemand die het dossier nog niet kent. Nu de scopingnota goedgekeurd is en het tracé vastgelegd werd, bewegen we stilaan maar zeker naar een voorontwerp dat moet vastgelegd worden in een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ik verneem dat volgende week maandag 22 mei ook Stad Roeselare haar advies zal kunnen uitbrengen op de vergadering die deel uitmaakt van die totstandkoming. Nadien volgt dan nog wel het openbaar onderzoek, maar deze vergadering wordt alvast een eerste belangrijke moment voor onze stad om haar mening te geven over Ventilus. Daarom mijn vraag: kan u al vertellen wat dat advies van het stadsbestuur zal zijn en welke elementen het daarvoor in overweging neemt?”

Veel onduidelijk

“Het is inderdaad zo dat alle overheden tegen 22 mei een advies moeten uitbrengen. Wij gaan deze week ons advies doorgeven en dan is het de bedoeling dat de regering op basis van alle adviezen een beslissing neemt. Na de zomervakantie is er een openbaar onderzoek, dat twee maanden duurt, waarna alle bezwaren bekeken kunnen worden”, aldus schepen Nathalie Muylle.

“Wij hebben ons advies vandaag in het college goedgekeurd. Wij geven een ongunstig advies. De stad blijft, zoals heel veel van onze Midwest-buren, vinden dat er veel meer ondergronds moet. We zijn voorstander van een ondergrondse lijn, zeker ook met de impact op de gezondheid die momenteel niet duidelijk is. Als je kijkt naar het huidig tracé, dan staan wij gunstig daar tegenover. De stad wordt maar voor twaalf meter getroffen, en dat is dan nog op de E403, maar dit is met de huidige kennis rond gezondheid. Daarnaast missen we ook duidelijkheid over mogelijke compensatie. Daarnaast zijn er nog heel veel technische opmerkingen waar we een duidelijk antwoord op hopen te krijgen.”