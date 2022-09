Stad Brugge lanceert nieuwe website “Stadsleverancier” die lokale economie ondersteunt

Met de website ‘stadsleverancier’ voor overheidsopdrachten wil de stad Brugge de lokale economie ondersteunen in deze barre tijden. Zo kunnen KMO’s uit de regio makkelijker deelnemen an overheidsopdrachten.

Tijdens de coronaperiode kwam Stad Brugge met een actieplan om de lokale economie te ondersteunen. Dit doet het stadsbestuur door het aankoopbeleid te versterken en te professionaliseren.

“Het ondersteunen van de lokale economie is natuurlijk erg belangrijk voor de stad, die zelf ook continu nood heeft aan ondernemers die opdrachten willen uitvoeren. Om dit te realiseren ontwikkelden we een website, genaamd “Stadsleverancier”, die nu gelanceerd wordt. Bedrijven kunnen zich via deze website registreren en komen zo in aanmerking voor toekomstige, niet-gepubliceerde overheidsopdrachten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De focus wordt gelegd op het eenvoudiger maken voor lokale KMO’s om deel te nemen aan overheidsopdrachten. “Het is op deze manier eenvoudig voor bedrijven om via de site aan te geven dat ze met de stad willen samenwerken en wat ze precies aanbieden. Omgekeerd is het voor medewerkers van de stad eenvoudig om zo snel een actuele database van bedrijven bij de hand te hebben” aldus schepen Mercedes Van Volcem.

De Brugse Stadsleverancier

De Brugse Stadsleverancier wordt eerstdaags gelanceerd (https://stadsleverancier.brugge.be/). Daarnaast kan je op de website van de stad ook onder de rubriek werk & ondernemen de pagina overheidsopdrachten raadplegen voor meer informatie en een overzicht van de actueel lopende aanbestedingen.

“De Brugse Stadsleverancier is uniek omdat ondernemingen hierdoor ook voor de niet-gepubliceerde overheidsopdrachten in aanmerking komen”. stelt Mercedes Van Volcem. Op 26 en 27 oktober zijn medewerkers van Stad Brugge aanwezig op de bedrijvencontactdagen in het BMCC te Brugge. Zij ondersteunen ondernemers en bedrijven graag bij de registratie. “Registeren is dus de boodschap!”, aldus de Brugse schepen.