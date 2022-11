Sportclub Mooze opent eerste West-Vlaamse vestiging in Middelkerke

De lifestyle sportclub Mooze, een van oorsprong Limburgse groep, met vestigingen in Houthalen-Helchteren, Hasselt, Sint-Truiden, Mol en Temse opende op een splinternieuwe gymzaal in Middelkerke.

Op de sportsite Vita Krokodiel zwaaiden maandag de deuren open van Mooze, een fitnessclub naar analogie van de vier succesvolle vestigingen in Limburg en Antwerpen. “We zetten maximaal in op ‘slim trainen’ en resultaat dat doen we onder meer met de eGym toestellen”, zegt Rob Simons, zaakvoerder van Mooze. Deze staan in een grote functionele zone voor circuit-training. Het zijn toestellen die volledig geautomatiseerd en gepersonaliseerd zijn. De koppeling met een centrale hub en app begeleiden de klanten naar het gewenste resultaat. Ook wanneer de leden thuis trainen, tennissen of gaan wandelen, worden deze activiteiten meegenomen in het trainingsschema en de opvolging. Behalve deze geautomatiseerde training is er ook een ruimte voor functionele training, waar regelmatig kleine groepstrainingen zullen georganiseerd worden. De koffiecorner en wellness vervolledigen dan weer het concept.

Overleven

“Vanzelfsprekend stonden de afgelopen twee jaren eerder in het teken van overleven dan groeien”, vervolgt de zaakvoerder. “Hoewel we vandaag nog steeds niet terug op het niveau van pre-corona tijden zitten, achten we de tijd wel weer rijp om te investeren. Ietwat tegen de stroom in. Het aanbod aan budget fitness centra, waar leden uiteindelijk toch wat aan hun lot overgelaten worden en dus zelden resultaten halen, stijgt pijlsnel. Het aanbod aan individuele, veelal kwalitatieve gymzalen met persoonlijke begeleiding, neemt dan weer af. Omdat net die groep het vandaag bijzonder moeilijk krijgt. Wij zien hier een kans om het gat in te vullen. We geloven heilig in het belang van gerichte, kwalitatieve training en opvolging ondersteund door technologie en digitalisering”, aldus Rob Simons.

Vlaamse provincies

“Met de vestiging in Mol waren we technisch gezien al in Antwerpen aanwezig, met Temse en Middelkerke komen daar ook de provincies Oost- en West-Vlaanderen bij. De ambitie is om op termijn in iedere Vlaamse provincie met meerdere vestigingen aanwezig te zijn. Middelkerke is intussen onze zesde vestiging. Behalve dat we hier vooral een nieuwe, lokale markt bedienen, hebben we het voordeel dat onze huidige leden bij hun bezoek of vakantie aan de kust ook hier hun trainingen niet hoeven te missen”, besluit Rob.

Koppel

De vestiging in Middelkerke zal worden geleid door Kurt Dewulf (45) en zijn vriendin Cindy Geldhof (42). Ze is kinesiste van opleiding en zal vanuit die ervaring waken over de begeleiding. Kurt was semi professionele wielrenner van 1993 tot 2004 en is een personal trainer, spinninginstructeur en voedingsexpert. “Het is onze missie om met juist voedingsadvies en persoonlijke trainingen zoveel mogelijk mensen te helpen om in hun beste vorm te komen”, aldus Kurt Dewulf.

Formules zijn maandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks. Een bonus is dat zwemmen inbegrepen is in het abonnement. Sporten kan vanaf 59,9 euro/maand, inclusief coaching, onbeperkte toegang wellness en zwembad en gratis koffie en sportdrank. (PG)