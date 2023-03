Speciale schoenenzaak ‘Iedereen loopt’ komt naar Brugge: “Net alsof je op blote voeten loopt”

‘Iedereen loopt’, de schoenhandel van Thomas De Vriendt, opende een volledig vernieuwde winkel in de Brugse Noordzandstraat. De zaak is gespecialiseerd in minimalistische schoenen. Dat zijn volledig platte schoenen die je het gevoel geven dat je op blote voeten loopt.

Minimalistische schoenen, ook wel barefoot genoemd, zijn volledig platte schoenen met een soepele en dunne zool en een anatomische vorm. Deze loopschoenen moeten het gevoel creëren van lopen op blote voeten. De bewegingsvrijheid zorgt er dan voor dat je voeten natuurlijk rollen.

Speciaal gevoel

Thomas De Vriendt, zaakvoerder van ‘Iedereen loopt’, ontdekte deze schoenen toen hij enkele jaren na zijn atletiekcarrière wilde starten met obstakel- en trailrunning en dat dus liefst met het ‘blootvoetsgevoel’, maar toch met enige steun en bescherming. “Ik ontdekte dat dit aanbod schoenen zeer moeilijk te vinden was in België, trok mijn stoute schoenen aan en startte in 2015 zelf een online shop met barefootschoenen in bijberoep”, vertelt Thomas.

Winkel in Kortrijk

“Omdat de vraag almaar toenam, opende ik in 2019 in pop-upformule om er dan in 2020 volledig mijn hoofdberoep van te maken. In datzelfde jaar opende ik een vaste winkel in Kortrijk; eerst in de Korte Steenstraat en enkele maanden later in een iets groter pand in de Lange Steenstraat.”

Toen ook deze winkel in Kortrijk te klein werd, besloot Thomas om naar Brugge te verhuizen. “Brugge heeft een drukke binnenstad met een gigantisch toeristisch potentieel, wat voor ons zeer belangrijk is aangezien er in het buitenland ook weinig fysieke winkels zijn voor barefootschoenen”, legt Thomas uit. “Ook de Noordzandstraat is interessant door de vlotte bereikbaarheid en de grote parkings die vlakbij zijn. Een leuke extra is dat de straat in het weekend autoluw is.”

“Brugge heeft een drukke binnenstad met een gigantisch toeristisch potentieel, wat voor ons zeer belangrijk is”

De nieuwe huurders hebben het pand van zo’n 200 vierkante meter flink aangepakt. Zo werd er een nieuwe vinylvloer in betonlook geplaatst, werden de bestaande winkelwandsystemen uitgebroken en bekleed met een op maat gemaakt osb-syteem en werd de verlichting volledig vervangen door ledverlichting.

Openingsuren

‘Iedereen loopt’, gelegen in de Noordzandstraat 85b, is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag is de winkel doorlopend open van 10 tot 17.30 uur. Vanaf april is de zaak ook op woensdag open. (PDV)